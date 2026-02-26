Diario CÓRDOBA publica la quinta edición de la 'Guía de Productos Gourmet'

Diario CÓRDOBA entrega a sus lectores este viernes 27 de febrero, con la compra de cada ejemplar del periódico y sin incremento de coste, la quinta edición de la ‘Guía de productos gourmet’, una publicación de 96 páginas, que incluye numerosas referencias de artículos de la mejor calidad de la industria agroalimentaria y de la gastronomía cordobesa. Esta misma guía podrá consultarse en la edición digital de Diario CÓRDOBA.

La guía, dentro del compromiso de Diario CÓRDOBA con un sector con destacada repercusión en la provincia, está elaborada por periodistas especializados, incluyendo también la aportación gráfica y de diseño del periódico, bajo la coordinación del jefe de Publicaciones de Diario CÓRDOBA, Francisco Expósito.

La quinta edición de la guía, correspondiente a 2026, cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, Fundación Caja Rural del Sur, Automatismos ITEA y Dcoop.

Olivares de una superficie ecológica de la provincia. / CÓRDOBA

Contenidos de la publicación

Esta guía remarca la relevancia que cada vez más están adquiriendo en las mesas de los consumidores las producciones ecológicas, la dieta mediterránea y el impulso para dar a conocer la agroganadería cordobesa.

Así, la publicación repasa el peso de las empresas de producción ecológica de la provincia de Córdoba (que son más de mil firmas), además de detenerse en los restaurantes que en Córdoba cuentan con estrella Michelin o reconocimientos en la Guía Repsol.

En la quinta edición de la ‘Guía de productos gourmet’ hay cabida a su vez para una entrevista al chef cordobés Kisko García, que fue el primer cocinero de la provincia en recibir una estrella Michelin, así como para un reportaje sobre la trashumancia, a través del ejemplo de la Ganadería Las Albaidas. Otro apartado destacado de esta publicación es el análisis de los principales productos del ámbito agroalimentario cordobés, como son el aceite, vino, vinagre, carne, jamón, embutidos, frutas, verduras, hortalizas, cereales, miel, lácteos, queso, legumbres, postres, productos de quinta gama o veganos.

Kisko García, Paco Morales y Periko Ortega, las estrechas Michelín de la cocina de Córdoba. / Córdoba

Más de 150 referencias de productos gourmet en la guía

Para destacar cada uno de estos sectores productivos, esta guía aporta una amplia selección de productos, en concreto un total de más de 150 referencias de artículos gourmet elaborados en Córdoba con un sello innovador.

En la actualidad, la provincia de Córdoba cuenta con seis denominaciones de origen protegidas (cuatro de aceite, una de vinagre y una de jamón y productos ibéricos), mientras que la del garbanzo está a punto de recibir la aprobación oficial y se trabaja para contar con una para el queso.