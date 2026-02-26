CSIF exige reformas y mejoras urgentes para la Atención a la Diversidad en los centros educativos de Córdoba

CSIF ha reclamado a la Junta de Andalucía "reformas y medidas urgentes ante el progresivo deterioro de la Atención a la Diversidad en los centros educativos públicos en los últimos años". En un encuentro bilateral mantenido con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el sindicato ha trasladado a la Administración la necesidad de abordar de manera inmediata la situación de la atención a la diversidad, de los equipos de Orientación Educativa (EOE) y del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).

El responsable de CSIF Educación Córdoba, Antonio Pachón, ha dicho que “urge reforzar la adopción de medidas estructurales que garanticen una atención educativa real y sostenible en beneficio del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y de los profesionales que trabajan con ellos”.

En cuanto al incremento de plantillas, CSIF pone de manifiesto el crecimiento desigual entre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y los recursos humanos disponibles, “lo que se traduce en sobrecarga y frustración para los profesionales y en pérdida de calidad en la intervención”, explica elrepresentante sindical. Si el alumnado con estas necesidades se ha incrementado en Córdobaun 26% desde el curso 2019/2020 al 2024/2025, el profesorado especialista en Orientación Educativa ha crecido solo un 8%; el de Pedagogía Terapéutica, apenas un 12%, y el de Audición y Lenguaje,un 22%.

Ratios máximas

De igual manera, CSIF considera necesario establecer ratios máximas, suprimir la figura del especialista compartido entre centros o regular de manera estable la coordinación interadministrativa con servicios sociales y sanitarios, entre otros aspectos. En este sentido, como peticiones específicas para el profesorado PT y AL, la central sindical aboga por establecer “una ratio de entre 12 y 15 alumnos por profesional, con desarrollo normativo que impida que haya trabajadores que atiendan a más de 40 alumnos con necesidades de apoyo educativo”.

En relación a los profesionales de Orientación Educativa de Institutos y Equipos de Orientación Educativa (EOE), CSIF solicita fijar por norma una ratio máxima de 250 alumnos por profesional, “ya que actualmente existen casos de orientadores que atienden a cerca de 1.000 alumnos, en un mismo centro, o bien distribuidos en varios centros. El sindicato también reclama una regulación clara y homogénea de funciones y condiciones laborales como horario lectivo, organización interna o aplicación del teletrabajo que legalmente les corresponde, así como transparencia en la asignación de efectivos, mejoras retributivas de la coordinación de EOE y mayor reconocimiento profesional.

Proceso de escolarización

Pachón aboga, ahora que está a punto de iniciarse el proceso de escolarización, por un reparto equitativo en la reserva de plazas de alumnado con necesidades educativas (NEE) en cada centro o, al menos, que se destinen más recursos suficientes de Atención a la Diversidad. El representante sindical alerta de que "hay necesidades acuciantes en numerosos centros como la Escuela Infantil (EI) Cruz de Juárez, que solicita poder escolarizar y matricular a alumnado con NEE, pero no se le permite al no contar con los recursos necesarios".

La central sindical valora positivamente que, en la reunión mantenida, la Administración se haya mostrado receptiva a los planteamientos de CSIF y que se haya comprometido a realizar un análisis de la normativa con el objetivo de unificarla y dotarla de mayor coherencia y claridad, ya que actualmente es muy dispersa, dado que conviven cinco reales decretos estatales y más de 50 disposiciones autonómicas, algunas con más de 30 años de antigüedad, que en ocasiones se solapan o incluso se contradicen.

Desde CSIF “reiteramos que la Atención a la Diversidad no puede seguir siendo una declaración de intenciones, sino que es imprescindible una reforma normativa integral acompañada de financiación suficiente y estabilidad estructural de las plantillas”, concluye Pachón.