Cosmopoética 2026 fija un baremo para puntuar los premios de los autores

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado el proceso de licitación del servicio de programación y ejecución de la edición de Cosmopoética 2026. Poetas por el mundo en Córdoba que tendrá una duración de nueve días con fecha aún por definir. Las empresas interesadas podrán realizar sus ofertas hasta el 23 de marzo.

Tal y como se anunció, el contrato establece por primera vez criterios subjetivos en la licitación, según los cuales se indica, por ejemplo, que "se valorará la originalidad y calidad de la idea inspiradora del proyecto con hasta 15 puntos". En concreto, la coherencia de la idea inspiradora del proyecto con el planteamiento del mismo y su conexión con las actividades programadas.

En programas concretos como Poetas del mundo, se valorará "la calidad literaria y relevancia de los autores participantes, los premios literarios obtenidos, el nivel de los mismos y su trayectoria literaria, con un baremo de puntos en función del tipo de premio que se acredite, desde el Nobel al Cervantes, Princesa de Asturias o Premio Nacional de Literatura".

También se puntuará en base a un baremo concreto la diversidad y contenidos del programa formativo, la participación e implicación de los colectivos poéticos, sociales o culturales de la ciudad, así como la calidad del mismo, en función de su carácter atractivo e innovador; la originalidad y variedad del programa de dinamización y las aportaciones y planteamientos que den una nueva visión o un enfoque diferente al festival, tanto desde el punto de vista de la programación con nuevos programas como desde el punto de vista de la estructura y organización.

Al menos 30 invitados, con 10 figuras internacionales

El pliego de condiciones establece que la empresa adjudicataria deberá contar con al menos 30 invitados de los cuales diez deben ser figuras internacionales y que el programa podrá incluir no solo poetas sino músicos, artistas plásticos, editores, cineastas, etcétera, que formen parte del programa con protagonismo activo. A la hora de la contratación, "se valorará que, además de poetas o novelistas, figuren entre los invitados personalidades de prestigio en el ámbito del pensamiento y la reflexión sobre los retos de nuestro mundo en este siglo". De esta forma, y para que no haya equívoco, recalca que "los autores que hayan sido valorados a efectos de puntuación del proyecto, por causa justificada, podrán ser sustituidos por otros que esten en la misma escala a nivel de premios".

En este sentido, se añade que "los autores, cuya participación haya sido puntuada, tendrán la consideración de compromiso mínimo del contratista" y que, en caso de no asistencia y que no hubieran sido sustituidos por otros que estén en la misma escala o nivel de premios, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, "dará lugar a la imposición de las penalidades especificas previstas y, en su caso, a la posible resolución del contrato cuando afecte de forma sustancial al objeto".

Guion para el desarrollo del programa

En cuanto al desarrollo del programa de Cosmopoética, el pliego indica que "deberá ceñirse a un guión que incluya una idea fuerza recogida en una frase o lema", la explicación de la idea fuerza y su conexión con las actividades programadas, conmemoraciones literarias de 2026, con su reflejo en la programación; descripción, composición y contenido de programas como Poetas del Mundo en Córdoba, Formativo, Participativo, Dinamización y otros que se añadan; compromisos de participación o de asistencia de los autores y programa de actividades. El proyecto que no se ajuste a este guion no será valorado.

El presupuesto base de licitación del contrato es de 242.975,21 euros más 51.024,79 euros de IVA, lo que asciende a un total de 294.000,00 euros y podrá ser prorrogado tres anualidades más, de 2027 a 2029.