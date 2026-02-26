De la ‘glotofobia’ a la reivindicación: 10 rasgos y 10 mitos sobre el acento cordobés

Los cordobeses, y por extensión los andaluces, encuentran a diario chistes, motivos de mofa, ridiculizaciones y estereotipos sobre su acento y su forma de hablar. El acento andaluz y los usos del habla andaluza son motivo de debate recurrente y no en pocas ocasiones, autoridades o celebridades de Andalucía tienen que alzar la voz para reivindicar la singularidad y belleza idiomática de cómo se habla en Córdoba y en la región autonómica.

Es su reacción ante lo que se denomina ‘glotofobia’, término acuñado en 2016 por el catedrático de Sociolingüística francés Philippe Blanchet para referirse a la discriminación, rechazo o prejuicio hacia personas basado en su forma de hablar, acento, dialecto o uso no estándar de una lengua.

Recientemente, la vicepresidenta del Gobierno y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, lanzaba una propuesta preelectoral para aprobar una ley de las lenguas andaluzas. Montero explicó que "preservar, impulsar, investigar y trasladar el valor de lo que significa ser andaluz y expresarnos como andaluces con orgullo y sin complejos".

La sugerencia de Montero fue recibida con mofa por parte del diputado de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, quien señaló en la red social X: "la lengua común de todos los andaluces es el español, con que ella vaya al logopeda sería suficiente".

Este es solo un ejemplo de las reacciones diarias ante el acento andaluz. Frente a ello surgen propuestas alternativas para reivindicar y mostrar orgullo ante los estereotipos que proliferan a nivel nacional. Es el caso de influencers y creadores de contenido como Lucas Melcón 'Malacara', Adrián Pino, Nazaret Reyes 'La espabilá' o Sandra Morales, que se liberan de prejuicios en sus redes sociales con un claro “espíritu andaluz”.

Y más recientemente, con motivo de la celebración del Día de Andalucía, la Diputación de Córdoba ha lanzado una campaña para promocionar la Real Academia del Acento Cordobés (RAAC). Una iniciativa institucional diseñada para poner en valor, celebrar y proteger la riqueza lingüística de la provincia. Bajo el lema Tan nuestro, que es universal, la iniciativa busca transformar el acento cordobés en un patrimonio cultural único y motivo de orgullo para sus ochocientos mil habitantes. Pero, ¿qué caracteriza al acento cordobés?

10 rasgos reales del acento cordobés

Es necesario aclarar que al igual que no hay un acento andaluz universal, tampoco se puede estandarizar el acento cordobés. Los oriundos de la tierra y expertos lingüistas saben bien reconocer la variación por zonas –capital, campiña, sierra, Subbética- y registro. Lo que sí reconocen todos son unos rasgos comunes del acento cordobés.

Aspiración o pérdida de la -s final (y en final de sílaba). La /s/ en posición final puede aspirarse [h] o elidirse. Se trata según la Real Academia de la Lengua Española de un fenómeno muy extendido en dialectos meridionales.

La /s/ en posición final puede aspirarse [h] o elidirse. Se trata según la Real Academia de la Lengua Española de un fenómeno muy extendido en dialectos meridionales. Efecto sobre el plural : la frase se entiende por contexto y otros apoyos. Si la -s cae, el plural se sostiene por determinantes (los/las) y por el contexto. Ejemplo: “los papele”.

: la frase se entiende por contexto y otros apoyos. Si la -s cae, el plural se sostiene por determinantes (los/las) y por el contexto. Ejemplo: “los papele”. Seseo (pronunciar “c/z” como /s/) muy extendido en Andalucía y presente en Córdoba. Los estudios sitúan la aparición del seseo en Córdoba, y de ahí se irradia al suroeste andaluz.

(pronunciar “c/z” como /s/) muy extendido en Andalucía y presente en Córdoba. Los estudios sitúan la aparición del seseo en Córdoba, y de ahí se irradia al suroeste andaluz. El ceceo existe, pero no es lo habitual en toda Córdoba y está localizado. Mientras que el seseo está aceptado en la norma culta, el ceceo cuenta con menor prestigio.

existe, pero no es lo habitual en toda Córdoba y está localizado. Mientras que el seseo está aceptado en la norma culta, el ceceo cuenta con menor prestigio. Aspiración de /x/ (la “j/g” fuerte) hacia un sonido más suave tipo [h]. Por ejemplo, “empujón” puede sonar más cercano a “empuhón” en registros

de /x/ (la “j/g” fuerte) hacia un sonido más suave tipo [h]. Por ejemplo, “empujón” puede sonar más cercano a “empuhón” en registros Pérdida o debilitamiento de /d/ intervocálica (especialmente en -ado/-ada). En lugar de ‘cansado’, se dice ‘cansao’.

(especialmente en -ado/-ada). En lugar de ‘cansado’, se dice ‘cansao’. Yeísmo (ll/y suenan igual). Se trata de un rasgo general, presente en toda Andalucía.

(ll/y suenan igual). Se trata de un rasgo general, presente en toda Andalucía. Relajación de consonantes finales : tendencia a “cerrar menos” la palabra. Además de la -s, puede haber debilitamiento de consonantes finales en habla informal.

: tendencia a “cerrar menos” la palabra. Además de la -s, puede haber debilitamiento de consonantes finales en habla informal. Uso extendido de 'ustedes' donde en otras zonas se usa vosotros (Andalucía occidental), en contextos informales. Característico de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga.

(Andalucía occidental), en contextos informales. Característico de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga. Léxico local y comodines conversacionales que tienen más que ver con la identidad que con la pronunciación. (más identidad que “pronunciación”). Cucha (mira), pego (tontería), fartusco (tonto)…

Desmontamos 10 mitos sobre el acento cordobés

Volviendo a los prejuicios y estereotipos que derivan de la 'glotofobia', hay varios mitos o creencias falsas en torno al acento cordobés que son fácilmente desmontables: