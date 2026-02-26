Carmen Lomana, invitada de excepción en el desfile de Andrew Podrid: la ruta por Córdoba de la musa del diseñador cordobés

La celebrity e influencer Carmen Lomana disfrutó el miércoles de una visita a Córdoba con motivo de la presentación de nueva colección del diseñador cordobés, y amigo de la trendsetter, Andrew Pocrid, quien celebró su décimo aniversario en el mundo de la moda con la puesta de largo de su colección primavera-verano 2026 en la Casa Manolete Bistró.

De la mano de la modelo Jaydy Michel, como maniquí principal del desfile, el diseñador puso en escena la colección ‘La rosa de Lupe’, inspirada en la historia de amor entre el torero Manuel Rodríguez Manolete y la actriz Lupe Sino en la España de los años. Una propuesta “alejada completamente de la tradición de la tauromaquia porque me parecía mucho más interesante indagar en algo desconocido para el público en general", ha explicado Pocrid.

Manolete y Lupe Sino inspiran al diseñador Andrew Pocrid / Víctor Castro

En primera fila estaba Carmen Lomana, a la que une una estrecha relación con el modista, quien ha creado diseños exclusivos inspirados en la empresaria y coleccionista de alta costura española. Ataviada con un estilizado diseño de Pocrid, en negro y plateado, con el estampado de la M de Manolete, Lomana se presentó en el desfile con unas gafas de sol negras tamaño XXL e hizo una entrada triunfal en el escenario del desfile.

Carmen Lomana con diseño de Andrew Pocrid en Córdoba. / @carmen_lomana

"Córdoba siempre es un estupendo plan"

Antes del desfile, la socialité aprovechó para recorrer el entorno de la Mezquita-Catedral, donde se la pudo ver a las puertas del restarante El Caballo Rojo, junto a un puesto de artesanía cordobesa e incluso conversando con una mujer que quería leerle el futuro en la mano. “Hoy en Córdoba para asistir al desfile de mi querido Andrew Pocrid. Córdoba siempre es un estupendo plan. La última foto con una simpática gitana leyéndome el futuro y presente en la mano”, comentó en sus redes sociales.