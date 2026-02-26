Córdoba busca nuevos talentos: Dinamo Music abre inscripciones para solistas y bandas

El Ayuntamiento de Córdoba ha dado a conocer este jueves la 13 edición de Dinamo Music, un escaparate para dar visibilidad al talento de los jóvenes cordobeses por el que han pasado ya más de 140 artistas. La concejala de Juventud, Cintia Bustos, ha informado de que ya se ha abierto el plazo de inscripción, tanto de solistas como de grupos, que se cerrará el próximo 7 de mayo.

Bustos ha indicado que este año se mantienen algunos cambios que han dado buen resultado. En concreto, "se mantiene la posibilidad de que el público presente decida en cada final quién es el grupo ganador mediante una votación" y se incorpora el voto de la “estrella invitada”, una persona reconocida que estará presente en las distintas fases del certamen.

El Ayuntamiento ha contado además con los jóvenes para el diseño de los carteles y en este caso, el autor ha sido el ilustrador cordobés Isaac Torres. "No queremos que los jóvenes sean protagonistas solo el día de los conciertos, sino a lo largo de todo el desarrollo de la actividad", ha subrayado la concejala. Según las bases, el jurado seleccionará previamente a los grupos que conforman el cartel de cada concierto mientras que en las actuaciones, se valorará la originalidad y un determinado nivel.

Premios de 800 euros por categoría

Los premios están dotados con 800 euros para cada una de las seis modalidades: canción de autor, pop-rock, heavy metal, músicas urbanas, fusión y otras músicas. En todas las sesiones, los grupos que actúan reciben un caché, ya que según Cintia Bustos, "la administración pública tiene la obligación de dignificar la imagen de nuestros jóvenes artistas". Asimismo, algunos participantes son recompensados con la grabación de un videoclip musical profesional, realizado por productoras cordobesas.

En la presentación, han estado presentes una serie de artistas premiados en ediciones anteriores como Silvia y Pablo Cartoy, además de Alejandro (Magno Drin) y Félix de La Sala, de las productoras locales que se han encargado de realizar esos videoclips, que premiaban el concierto con mejor espectáculo. Pablo Cartoy ha animado "encarecidamente a todos los artistas que están empezando y a los que llevan cierto recorrido a participar y vivir esta experiencia para conocer a otros artistas y hacer colaboraciones y porque ofrece una gran oportunidad para expresarse y mostrar tu propia música". Silvia, por su parte, ganadora del certamen en la categoría de canción de autor, animó a participar "porque es una experiencia maravillosa con la que tienes la oportunidad de hacer un show con tus propios temas".

El 1 de marzo, en el Kiosco Joven

El próximo 1 de marzo, a las 18 horas, el Kiosco Joven acogerá la presentación de los videoclips realizados por estos jóvenes artistas. Además, hay un tercer ganador, que también fue premiado en la pasada edición por su tema After, cuyo vídeo ha sido realizado por la empresa Tres Visual. Toda la información relativa a la participación en el certamen, así como sobre los conciertos o las presentaciones de videoclips, está disponible en la web juventud.cordoba.es y en las redes sociales de la Delegación de Juventud.