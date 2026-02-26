El consejero de Sanidad apuesta por atraer y retener a los médicos andaluces durante un acto en Córdoba

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba celebró ayer en el Círculo de la Amistad el acto de toma de posesión institucional de la nueva junta directiva, que contó con la presencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. La doctora María del Carmen Arias Blanco fue revalidad al frente de la Comisión Permante para el periodo 2025 a 2029 junto a Paloma Moreno Moreno, Manuel Galán Gutiérrez y Antonia Osuna Ortiz como vicepresidentes y Rosa María Marín Montero y Eloy Girela López como secretario general y vicesecretario, además de Pedro José Alarcón como Tesorero.

En su intervención, Antonio Sanz felicitó a la presidenta su renovación en el cargo y destacó el papel fundamental que ostentan los colegios profesionales para el fortalecimiento del sistema sanitario andaluz. El consejero celebró que la nueva comisión vaya a poder disfrutar de una nueva sede y remarcó que la renovación de esta etapa «no solo consolidará los avances previos, sino que impulsará nuevos proyectos que beneficiarán tanto a los profesionales como a los ciudadanos».

Toma de posesión oficial de la directiva del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba. / Víctor Castro

Evitar la fuga de profesionales

En un momento crucial para el sistema de salud, Sanz aludió a los retos que anfronta la sanidad en Andalucía y en toda España, entre ellos, la cronicidad, la transformación digital y la incorporación de nuevas terapias. «Los médicos y la administración sanitaria debemos responder a estos desafíos con ambición y valentía», sentenció. El consejero también abordó la situación de las especialidades médicas, mencionando la alta tasa de jubilación y la necesidad de hacer más atractiva la profesión para evitar la fuga de profesionales. «Mi objetivo es que nadie se vaya, pero también que quienes tuvieron que marchar para trabajar fuera regresen a Andalucía, no solo por las condiciones salariales, sino por las oportunidades de desarrollo profesional», añadió. Sanz se mostró optimista con las estrategias y planes que se están implementando desde la Consejería, «como la estrategia de enfermedades raras, el impulso al plan de cronicidad y la salud digital», que, según él, «traerán importantes mejoras en la atención sanitaria».

Sobre el estatuto marco de las profesiones sanitarias, denunció que «las autoridades sanitarias de este país no entiendan que para afrontar los retos de la sanidad hay que dialogar y gestionar bien» y recalcó que «creer que se ha logrado un gran acuerdo dejando fuera a los médicos, significa que se está fuera de la realidad».