La CHG insta al Ayuntamiento a abordar de forma conjunta el problema de las inundaciones en Córdoba

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha asegurado que el proyecto para el encauzamiento de los arroyos de la Sierra de Córdoba “está en estudio en estos momentos”. Según señalan fuentes de la CHG a este periódico, para abordar los problemas de inundabilidad de Córdoba capital, que han quedado patentes tras el último tren de borrascas, “es necesario promover reuniones técnicas entre expertos de ambas administraciones [CHG y Ayuntamiento de Córdoba] para definir el alcance de la colaboración”.

Tras el desbordamiento de numerosos arroyos por el temporal de hace unas semanas, fue el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien emplazó a la CHG a desbloquear el convenio para el encauzamiento de los mismos. Según apuntó Bellido, el Ayuntamiento ya ha aprobado su parte de ese acuerdo, en el que el organismo de cuenca ejecuta y financia las obras y el Consistorio asume el mantenimiento de las infraestructuras cuando se conecten a la red urbana. Ahora, lo que dice la CHG es que el proyecto por el que se acometería la intervención está en fase de estudio.

Contacto entre CHG y Ayuntamiento

Desde la CHG han informado a CÓRDOBA que a principios de diciembre se remitió al Ayuntamiento un escrito en el que se decía que el organismo de cuenca “está dispuesto a colaborar”, pero añadiendo que “las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas son competencia de los ayuntamientos” (según el artículo 28.4 de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y el artículo 9.4 del Real Decreto 849/1986, que desarrolla la Ley 29/1985 de Aguas).

Protección en una vivienda de Córdoba para hacer frente a las inundaciones. / MANUEL MURILLO

Según la CHG, su competencia se limita a “la administración y control del dominio público hidráulico y solo realiza las obras necesarias para protegerlo y cumplir la normativa ambiental. Por tanto, la limpieza y conservación de los cauces corresponde a los municipios”. En cuanto a las labores de mantenimiento de infraestructuras para su correcto funcionamiento, y para evitar afecciones al dominio público hidráulico, “éstas deben ser realizadas por sus titulares”, añaden desde la CHG.

Riesgo de inundaciones

Córdoba capital está afectada por cuatro Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), con 4.247 hectáreas inundables y 22.377 habitantes afectados en el núcleo urbano para un periodo de retorno de 500 años. Con las últimas borrascas, el desbordamiento de arroyos ha provocado inundaciones significativas en Alcolea y Majaneque (más allá de las afecciones por la crecida del Guadalquivir). Es más, según dijo el alcalde en su día, con ese tren de borrascas, “prácticamente, no hubo un arroyo que no se desbordarse”. La clave del encauzamiento es que llevaría el agua a los colectores, sin que circulase libremente y, por lo tanto, sin desbordamientos significativos.

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación

Según recuerda la CHG, dentro del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) hay una actuación denominada “Medidas para la defensa contra inundaciones provocadas por los arroyos de la Sierra en Córdoba”. Dicha actuación, dotada de 8,15 millones de euros para el periodo 2022-2027, la CHG “puede colaborar mediante convenios para apoyar la ejecución de esta medida”, pero deja claro que el Ayuntamiento “figura como autoridad responsable”.

Policía Nacional inspecciona viviendas en Majaneque por el tren de borrascas. / A. J. GONZÁLEZ

También insiste el organismo de cuenca en que el Reglamento de Dominio Público Hidráulico vigente “establece la obligación” del Ayuntamiento de elaborar, en el ejercicio de sus competencias, “un plan integral de gestión del saneamiento”. Por lo tanto, lo que apunta la CHG es que “la solución para evitar el desbordamiento de la red de saneamiento municipal debe definirse desde un punto de vista complementario con las medias contra inundaciones, de forma que se aporte una solución integral a la problemática existente”.