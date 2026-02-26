CCOO pedirá una reunión al Ayuntamiento de Córdoba para conocer la marcha de la denuncia contra la ZGAT

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba pedirá una reunión al Ayuntamiento de Córdoba para conocer la marcha de la impugnación que el Consistorio solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la resolución de la Junta de Andalucía sobre la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de la capital cordobesa, que, según recuerda el sindicato, no respeta el acuerdo del Pleno municipal por el que se solicitaba una reducción temporal y geográfica de la ZGAT en base a un detallado informe que así lo recomendaba.

La responsable de comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, ha afirmado en una nota de prensa que “las personas trabajadoras del comercio están agotadas después de las campañas de navideñas y de rebajas y sin haberse podido recuperar empezamos otro periodo de aplicación de la ZGAT que se extiende por tres meses, tres meses en los que estas personas se pueden ir olvidando de conciliar, de disfrutar de las festividades de este trimestre o simplemente, de desconectar y descansar”.

“Parece que las trabajadoras y trabajadores del comercio no fueran ciudadanas y ciudadanos de Córdoba y no tuvieran derecho a vivir la ciudad como el resto de vecinos y vecinas”, lamentó Merino, quien espera que el TSJA termine por impugnar la ZGAT actual, porque “es de justicia, porque no respeta los acuerdos de la Comisión de Seguimiento de la ZGAT ni del Pleno del Ayuntamiento y porque no responde al modelo de ciudad que hemos consensuado”.

Precarización del comercio

Merino insiste en que “la ZGAT no ha generado empleo en Córdoba, solo lo ha precarizado, haciendo que muchas personas, especialmente las que están contratadas a jornada parcial o como fija-discontinua, se vean forzadas a trabajar los fines de semana y festivos por tal de ganar algo más. Eso no es crear empleo, eso es tener profesionales a la carta”.

En este sentido, María José Merino criticó la patronal pretenda permutar la apertura del domingo 2 de agosto por el 24 de octubre, lo que en la práctica supondría que el día de San Rafael los comercios de toda la ciudad podrían abrir al público y no solo los del espacio ZGAT, “una vuelta de tuerca más a la precarización que sufren las personas que trabajan en el comercio”, lamentó la responsable sindical.

“El Gobierno municipal del PP se comprometió a impulsar un modelo de ciudad más amable y cercano, pero ese no es modelo que se está promoviendo, lo que vemos es que siempre se sacrifican los mismos y se benefician los mismos, y el Ayuntamiento tiene que hacer valer los acuerdos del Pleno y apostar por ese modelo de ciudad que se defendió en la Comisión de Seguimiento de la Aplicación de la ZGAT. Por ello, debería rechazar la permuta que propone la patronal, que lo único que va a significar es que las personas que trabajan en el sector se pierdan, otro año más, una de las festividades más arraigadas y con más proyección social de la ciudad”, hizo hincapié la responsable sindical.

En cualquier caso, “CCOO seguirá trabajando para que el sector de comercio de Córdoba sea un sector cercano, sostenible, que cuide de sus trabajadoras y trabajadores, pero también que sirva para el desarrollo de los barrios y de la ciudad y beneficie a muchos y no solo a unos pocos que, cuando no le salen los números o por estrategia comercial, no tienen ningún reparo en cerrar y llevarse sus beneficios a otro sitio”, apostilló Merino.