Campus Córdoba acogerá un congreso internacional sobre IA aplicada al sistema agroalimentario

Córdoba acogerá los próximos 19 y 20 de marzo de 2026 el congreso internacional AI-Agrifood 2026: International Scientific Congress on AI in the Agri-Food System, una cita dedicada al papel de la inteligencia artificial en la agricultura y los sistemas alimentarios que tendrá lugar en Campus Córdoba, en el edificio de la antigua agrónomos.

La UCO ha señalado en una nota de prensa que la primera edición del encuentro se celebrará en un "espacio emblemático para la formación y la investigación agronómica en Andalucía": el antiguo edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la Universidad de Córdoba, sede histórica de esta escuela antes de su traslado al Campus Universitario de Rabanales.

Así, ha destacado que la elección de este enclave pretende reforzar el carácter simbólico del congreso, planteado como un punto de encuentro entre la tradición académica del sector agroalimentario y el desarrollo de tecnologías basadas en datos y herramientas de inteligencia artificial.

AI-Agrifood 2026 está organizado por la Universidad de Córdoba, a través de su Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura (CIIAA), junto con el IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica) y el IAS-CSIC (Instituto de Agricultura Sostenible).

Noticias relacionadas

Ponencias, comunicaciones y debates

El programa se articulará en cinco sesiones plenarias e incluirá ponencias magistrales, comunicaciones orales, sesiones de póster y espacios de debate. Además, se prevé la elaboración de una síntesis final orientada a definir prioridades y líneas de acción estratégicas para la agenda futura de transformación digital del sector agroalimentario, según precisa la UCO en la nota.