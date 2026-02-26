Cae una banda que cometió once robos con violencia en viviendas de lujo de la costa levantina, Córdoba y Málaga

En poco más de un año, desde agosto de 2024 al pasado noviembre, cuatro ladrones albaneses expertos en el robo con violencia en viviendas habitadas sustrajeron casi 2 millones de euros en efectivo, relojes, bolsos y joyas en los once robos que perpetraron en chalets y villas de lujo desde la costa levantina, con golpes en Denia y Altea, hasta las provincias de Córdoba, Málaga y Cádiz.

Las investigaciones del Grupo II dedicado a esclarecer robos de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía de Albania, ha logrado desarticular parcialmente esta banda, según ha dado cuenta a los periodistas este jueves uno de los responsables policiales del grupo.

Todos los robos se perpetraron en viviendas o villas de lujo de conocidas urbanizaciones situadas en Denia o Altea, pero también se les imputan asaltos en la zona de El Brillante de Córdoba, uno de los barrios residenciales con más poder adquisitivo de la ciudad; en Marbella (Málaga) o en Rota (Cádiz).

Los investigadores calculan que la banda pudo sustraer en los 11 asaltos que les atribuyen entre 1,5 y 2 millones de euros en efectivo. En una casa de Lucena (Córdoba) se hicieron con 200.000 euros.

Uno de los ladrones fugados robó en la casa de Ibiza de Ronaldo Nazario

De los cuatro autores materiales, dos han sido arrestados, uno en Albania en septiembre pasado y otro en Italia que será extraditado, en tanto que los agentes también han detenido a otras dos personas colaboradoras con la organización en Barcelona, una de ellas una mujer, y un tercero en Benidorm (Alicante) que ya ha sido extraditado a Italia al tener en vigor una reclamación judicial.

Los otros dos ladrones de esta organización itinerante experta en asaltos a viviendas con los moradores en su interior figuran en busca y captura.

Todos son conocidos por la Policía, pero uno de los huidos tiene en su historial un golpe mediático. Fue uno de los ladrones que en junio de 2022 robó una importante cantidad de joyas y dinero al futbolista italiano del PSG Marco Verratti en la casa de Ibiza donde se alojaba, propiedad del exjugador brasileño Ronaldo Nazário.

Oleadas de robos cada 4 días, en una noche incluso dos

La "operativa" de esta banda de albaneses era siempre la misma. Estaban afincados en la zona de Cataluña -la comunidad albanesa tiene en la zona de Tarragona bastante implantación- y desde esa residencia esporádica se desplazaban ya para cometer los robos en vehículos adquiridos en otros países a los que les doblaban las matrículas.

La Policía sospecha que la primera oleada de robos que cometió esta banda fue en agosto de 2024 en cuatro viviendas de Marbella (Málaga). Los investigadores han determinado que la banda elegía alojamientos rurales o aislados durante tres o cuatro días donde eligen objetivos, en ocasiones el mismo día del robo.

Posteriormente tres perpetraban el robo o robos -en una misma tarde noche han llegado a cometer dos- mediante el escalo y forzamiento de puertas y ventanas y, normalmente, entre las 19:00 y 02:00 horas. Siempre querían que sus moradores estuvieran en el interior para así amenazarles y lograr sustraer el dinero en efectivo rápidamente.

En el exterior permanecía el cuarto miembro del grupo en el interior del vehículo para alertar de cualquier presencia policial y prepara la huida de forma rápida y segura una vez conseguido el botín.

La mercancía robada oculta en túper en zulos en el monte

Noticias relacionadas

Su objetivo cuando asaltaban una vivienda siempre era el mismo: dinero en efectivo pero también joyas, relojes exclusivos y bolsos de lujo que una vez en su poder escondían envueltos en plástico y dentro de túper en zulos en el monte o zonas apartadas hasta que otros miembros lo recogían pasados unos días.