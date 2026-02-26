Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Córdoba repara 35 zonas verdes de la ciudad con 236.000 euros

Las actuaciones han consistido en reparación de caminos, sustitución de plantas o colocación de nuevos bancos

Madruga, en el centro, con los responsables de los trabajos en la plaza de Andalucía.

Madruga, en el centro, con los responsables de los trabajos en la plaza de Andalucía. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha dado hoy cuenta de diversas actuaciones ejecutadas en distintas zonas de la ciudad, la mayoría ya acabadas o pendientes de hacerlo. Como ha indicado Madruga, en total han sido 35 las intervenciones en otras tantas zonas de la ciudad donde se han invertido 236.000 euros.

En cuanto a esas intervenciones, se han reparado caminos, se han respuesto árboles, se han instalado bancos nuevos (en torno a 25) y se han renovado sistemas de riego. En la parte de vegetación, según ha concretado el delegado de Infraestructuras, se han repuesto hasta 2.000 nuevos rosales, más de 7.500 plantas arbustivas y se han plantado cerca de medio centenar de árboles. A ello se une la reposición de corteza de pino o la instalación de mallas antihierbas.

Con respecto a las zonas en las que se ha actuado, se localizan, entre otros sitios, en los jardines Elena Moyano (Madre Coraje), en la calle de la Oficina, en Ciudad de Manchester o en la plaza de Andalucía, donde Madruga ha ofrecido todos estos datos. En esta zona del Distrito Sur, una de las puertas de entrada a la ciudad, se está terminando de colocar un nuevo sistema de riego y se ha levantado (para luego reponer) toda la rosaleda.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, atiende a los medios de comunicación en la plaza de Andalucía.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, atiende a los medios de comunicación en la plaza de Andalucía. / CÓRDOBA

Como ha recordado el delegado de Infraestructuras, en junio del año pasado se aprobó el macrocontrato de zonas verdes que, entre otras cosas, incluía actuaciones más allá del mantenimiento rutinario de estos espacios. Con esto de base, se ha actuado en estas más de 30 zonas verdes de toda la ciudad para regenerar espacios degradados.

Plantación de arbolado

Por otro lado, Madruga ha informado sobre cómo va la plantación de arbolado en este ejercicio. Según ha recordado el delegado, el objetivo marcado es el de 3.000 árboles y ya se han plantado 1.603, más de la mitad.

