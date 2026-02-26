La avispa oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026

Cada vez es más fácil verla en Córdoba. En fachadas, bajo tejados, en conductos de ventilación, desagües o sobrevolando cerca de colmenas. La avispa oriental ha aumentado su presencia en la provincia y, desde 2025, su población está creciendo notablemente, con más avisos de vecinos y más ejemplares detectados en entornos urbanos.

Su mayor tamaño respecto a la avispa común y su llamativa coloración rojiza hacen que no pase desapercibida. Y los avisos ciudadanos han a la Policía Local, a los bomberos y a Sadeco han permitido tener constancia de su presencia en Córdoba.

Aunque fue detectada por primera vez en la provincia en 2017, el incremento de su población ha obligado a activar nuevas estrategias para frenar su expansión. Entre ellas se encuentra el estudio impulsado por el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) junto al Ayuntamiento y Sadeco, una iniciativa liderada por la investigadora Mónica Fernández-Aparicio que busca actuar en primavera, el momento clave para impedir que las reinas fundadoras formen nuevos nidos.

Pero ¿qué es exactamente la avispa oriental y por qué preocupa su avance?

Qué es la avispa oriental y cómo reconocerla

El avispón oriental (Vespa orientalis) es una especie invasora originaria del Mediterráneo oriental y Oriente Medio. Es más grande que la avispa común y se distingue por su cuerpo de tono rojizo y sus características bandas amarillas.

No debe confundirse con la avispa asiática (Vespa velutina), la especie invasora más extendida en España. En la Península Ibérica ya se han detectado cuatro especies no nativas del género Vespa: la asiática, el avispón oriental, el avispón bicolor (Vespa bicolor) y la Vespa soror, esta última con registros puntuales. En el caso de la avispa oriental, los estudios indican que puede observarse durante todo el año, aunque los registros aumentan entre mayo y junio y alcanzan su pico entre agosto y octubre.

Dónde anida y por qué se acerca a las ciudades

Más del 75% de los registros en la Península Ibérica se sitúan a menos de un kilómetro de zonas urbanas. Las ciudades ofrecen refugio, alimento y estructuras cerradas donde instalar los nidos.

Se localiza sobre todo en espacios protegidos: bajo tejados, en cavidades de edificios, huecos de muros, sistemas de ventilación, canalizaciones o estructuras similares. También puede ocupar huecos de árboles o espacios subterráneos.

Un ejemplar de avispón oriental encontrado en una explotación de Villarrubia. / Córdoba

Su dieta es amplia. Se alimenta de insectos, restos animales, fruta madura e incluso residuos de origen humano. Esa capacidad de adaptación facilita su establecimiento en entornos urbanos.

Riesgo para abejas, biodiversidad y agricultura

Uno de los principales motivos de preocupación es su impacto ecológico. La avispa oriental depreda abejas y otros insectos beneficiosos para los ecosistemas. Se la ha observado con frecuencia cerca de colmenas, donde captura abejas para alimentar a sus crías. Esta presión puede provocar pérdidas en explotaciones apícolas y afectar a la producción de miel, como vienen advirtiendo apicultores cordobeses desde hace unos años.

Un apicultor en Córdoba. / Córdoba

Pero el efecto no se limita a las abejas. Al reducir poblaciones de insectos, también puede influir indirectamente en especies que se alimentan de ellos, como aves insectívoras. La alteración de la cadena trófica es uno de los riesgos biológicos asociados a su expansión.

Un joven viticultor supervisa un viñedo en Montilla. / Córdoba

En el ámbito agrícola, se han documentado ejemplares alimentándose de uvas maduras en viñedos y de otros frutos, lo que añade un posible impacto económico en determinadas explotaciones. La disminución de polinizadores puede repercutir tanto en la biodiversidad como en la producción agrícola, al afectar a la regeneración de numerosas plantas.

Una expansión confirmada

Investigaciones recientes de la Estación Biológica de Doñana, publicadas en la revista científica Biological Invasions, confirman que el avispón oriental continúa avanzando hacia el sur y el interior andaluz.

Expansión del avispón oriental | Los colores indican el año del registro hasta 2021 (negro), 2022 (azul), 2023 (verde) y 2024 (rojo). / CSIC

Además de Cádiz y Málaga, donde su presencia es más antigua, se han documentado nuevos registros en provincias como Córdoba, Granada, Huelva, Sevilla y Almería. La mayoría de las detecciones se concentran en áreas urbanas y periurbanas, lo que sugiere que las ciudades pueden actuar como focos de expansión.

El control en primavera, clave para frenar su avance

Los especialistas insisten en que la primavera es el momento estratégico para intervenir, antes de que las colonias crezcan durante el verano, cuando la actividad alcanza su máximo. De ahí que el CSIC, el Ayuntamiento de Córdoba y Sadeco estén tomando ya medidas.