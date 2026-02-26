Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por robos en el centro de Córdoba: la Policía investiga al menos diez asaltos a locales en un mes

El autor o autores de los hechos se llevaban dinero de la caja registradora, botellas u otros enseres

Agentes de la Policía Nacional, junto a la Puerta del Puente, en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Nacional, junto a la Puerta del Puente, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Policía Nacional investiga al menos una decena de robos cometidos en el último mes en locales de hostelería del centro y el casco histórico de Córdoba, el más reciente en la noche de ayer miércoles.

Según adelantó Radio Córdoba y han confirmado a este periódico fuentes policiales, los hechos podrían estar relacionados entre sí y se habrían producido entre la noche del 23 de enero y la madrugada de este miércoles. Este último caso aún no ha sido denunciado formalmente, por lo que no figura entre los diez contabilizados hasta ahora. Los investigadores no descartan que puedan aparecer más denuncias en los próximos días.

Agentes de la Policía Nacional de Córdoba.

Agentes de la Policía Nacional de Córdoba. / CÓRDOBA

Sin un objetivo claro

Las primeras pesquisas mantienen abiertas todas las hipótesis y, por el momento, no se ha determinado si los robos son obra de un único autor o de varios individuos actuando de forma organizada.

El modus operandi es similar en la mayoría de los casos: los asaltantes acceden a los establecimientos cuando están cerrados, fracturando la verja de acceso o una ventana. Una vez en el interior, buscan principalmente el dinero de la caja registradora, aunque en algunos locales también se han llevado botellas u otros enseres. Incluso en algún caso habrían accedido sin sustraer nada.

Locales afectados

Entre los establecimientos que han denunciado los hechos se encuentran un pub en la calle Málaga, un bar en la plaza Cardenal Toledo y una hamburguesería en la calle Munda.

Como medida preventiva, la Policía Nacional ha reforzado la presencia y los controles en la zona mientras continúa la investigación.

