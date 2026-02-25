Viernes político en Córdoba: Maíllo y Alvise Pérez se baten el cobre en sendos actos públicos

La cercanía de las elecciones autonómicas en Andalucía se empieza a dejar notar en Córdoba. El viernes 27 de febrero, víspera del Día de Andalucía, hay previstos dos actos políticos en la capital cordobesa. Por un lado, se espera la presencia en un acto público del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en el penúltimo debate fundacional de las izquierdas a la izquierda del PSOE; y por otro lado, ha anunciado su asistencia a un mitin dentro de su gira por España el eurodiputado Luis Alvise Pérez.

Se acabó la fiesta

Alvise Pérez, que llega a Córdoba acosado por sus causas judiciales y tras rozar el escaño en las elecciones de Aragón, ha anunciado en redes sociales su asistencia a un acto este viernes bajo el lema Unidos por España. El eurodiputado y líder del partido Se acabó la fiesta está llevando a cabo una gira por las principales ciudades españolas (en Andalucía ha visitado ya Almería o Jerez), en la que apela al descontento social y está presentando -según él mismo anuncia-- "el contrato político que busca redefinir la relación entre ciudadanos y poder".

A punto de comenzar la campaña electoral en Castilla y León, donde el 15 de marzo se celebrarán los comicios, Santiago Abascal es uno de los que mira de soslayo y con preocupación el crecimiento de Alvise en este nuevo ciclo electoral, aunque confía en que las cuatro causas abiertas en el Tribunal Supremo (TS) de Alvise, que van desde la financiación ilegal de su formación política a acusaciones por acoso de algunos de sus colaboradores, terminen lastrando sus resultados en las próximas citas. En Córdoba, en las últimas elecciones europeas, Se acabó la Fiesta logró 16.091 sufragios, el 5,3% de los votos, frente a los 30.641, el 10,1% de Vox.

Por Andalucía

Mientras que Alvise Pérez ha convocado a sus simpatizantes en el Palacio de Congresos de la calle Torrijos, el acto de Izquierda Unida está previsto que se celebre también el viernes por la tarde en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Antonio Maíllo intervendrá en el mitin de Por Andalucía, las siglas bajo las que IU está presente en el Parlamento andaluz con cinco diputados, uno de ellos (José Manuel Gómez) por Córdoba. El coordinador federal se encuentra inmerso en la construcción de un nuevo espacio político que aglutine a las izquierdas y plante cara al auge de la extrema derecha en España. Además de Maíllo estará presente la candidata propuesta por Por Andalucía para los próximos comicios autonómicos en representación de la provincia, Rosa María Rodríguez.