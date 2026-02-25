El TSJA advierte de la falta de 40 funcionarios para el Tribunal de Instancia de Córdoba

La Ciudad de la Justicia de Córdoba iniciará la próxima semana el traslado de funcionarios y de documentación necesario para implantar el Tribunal de Instancia en la capital. Así lo ha avanzado este miércoles el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, quien ha apuntado a problemas de personal como la falta de unos 40 funcionarios para los servicios comunes de la nueva oficina judicial.

De esta forma, el cambio conlleva la reorganización de los 406 funcionarios que trabajan en Córdoba, que se distribuirán en un servicio común de tramitación, otro de ejecución y el general (habrá tres servicios comunes en lugar de uno como hasta ahora). Sin embargo, Lorenzo del Río ha indicado que existen «desajustes» y en algunos casos falta personal

Una plantilla "muy deficiente" para Violencia machista

El presidente del TSJA ha mantenido un encuentro con jueces y letrados donde han abordado el cronograma de la mudanza, que durará en torno a 10 días. A preguntas de los periodistas, ha afirmado que «se intentará que no se suspendan judicios» durante ese tiempo. También ha mencionado «un problema específico en Violencia sobre la Mujer», donde «la plantilla es muy deficiente y hay que solucionarlo como sea», y ha abundado en que «hay desajustes en los juzgados de lo Penal, faltan letrados porque no se ha previsto por el Ministerio de Justicia».

A los problemas de personal ha añadido los informáticos, detallando que «el expediente judicial no está como debiera, las comunicaciones no se pueden hacer. Eso repercutirá un poco en la eficiencia del servicio». En este sentido, ha admitido que «hay mucha preocupación» ante el cambio.

Distribución de las jurisdicciones por plantas

La Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia contempla que las capitales son las últimas en implantar los tribunales de instancia, dejando atrás los juzgados unipersonales, y establecía como plazo el pasado 31 de diciembre. El presidente del TSJA ha confirmado que se han producido «unos pequeños desajustes temporales», aunque ha augurado que «quedará bastante bien». En este nuevo modelo, los antiguos juzgados de Instrucción y penales ocuparán una planta, y las jurisdicciones Civil, Contenciosa y Social se ubicarán en otra. En la planta baja se localizará el servicio común general, la información al público y las salas de vista.