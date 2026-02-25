Llegamos al término de este miércoles con una noticia histórica de última hora: la muerte del exteniente coronel Antonio Tejero a los 93 años, dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado. En el plano local, el TSJA se pronuncia tras conocerse la retirada de materiales en las vías de Adamuz por parte de Adif. Además, te estamos contando el minuto a minuto del partido Ceuta-Córdoba CF, en el que los blanquiverdes se juegan saltar a los puestos de 'playoff'.

