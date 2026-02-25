La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La muerte de Tejero, la reacción del TSJA tras conocerse la retirada de piezas en las vías de Adamuz y el minuto a minuto del Ceuta-Córdoba CF centran la actualidad en la tarde de este miércoles, donde destacamos otros muchos titulares
Llegamos al término de este miércoles con una noticia histórica de última hora: la muerte del exteniente coronel Antonio Tejero a los 93 años, dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado. En el plano local, el TSJA se pronuncia tras conocerse la retirada de materiales en las vías de Adamuz por parte de Adif. Además, te estamos contando el minuto a minuto del partido Ceuta-Córdoba CF, en el que los blanquiverdes se juegan saltar a los puestos de 'playoff'.
- Muere Antonio Tejero a los 93 años
- El TSJA no descarta consecuencias por la extracción de materiales por Adif en Adamuz
- En directo | Lluvia de goles en la primera parte en el Ceuta-Córdoba CF
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- El torero Lagartijo, ingresado tras nueve días de huelga de hambre en Córdoba para pedir una oportunidad
- Aena invertirá cerca de 18 millones de euros en el aeropuerto de Córdoba hasta 2031
- Seis empresas optan a redactar el proyecto que cambie el concepto de la avenida Gran Vía Parque de Córdoba
- Descartado el mes de abril: la Feria del Libro de Córdoba volverá a celebrarse en otoño
- Viernes político en Córdoba: Maíllo y Alvise Pérez se baten el cobre en sendos actos públicos
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
Sucesos y Tribunales
- La Policía desmantela un grupo violento en Ciudad Jardín y detiene a seis personas
- Las cajas negras de los trenes de Adamuz se abrirán en los próximos días en el juzgado de Montoro
Provincia
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas
- El Castillo del Moral de Lucena precisa un estudio arqueológico previo a la restauración del muro desplomado
- La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
Deportes
- La extraña situación se mantiene: las medias maratones de Córdoba y Sevilla coincidirán el próximo 29 de noviembre
Andalucía
- Adamuz y la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Reina Sofía, la nota cordobesa de las Medallas de Andalucía 2026
- La Junta convoca las oposiciones de Educación para 2026: 5.047 plazas de Secundaria y Conservatorio
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios