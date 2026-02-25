Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La muerte de Tejero, la reacción del TSJA tras conocerse la retirada de piezas en las vías de Adamuz y el minuto a minuto del Ceuta-Córdoba CF centran la actualidad en la tarde de este miércoles, donde destacamos otros muchos titulares

Antonio Tejero en el Congreso el 23-F

Antonio Tejero en el Congreso el 23-F

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Llegamos al término de este miércoles con una noticia histórica de última hora: la muerte del exteniente coronel Antonio Tejero a los 93 años, dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado. En el plano local, el TSJA se pronuncia tras conocerse la retirada de materiales en las vías de Adamuz por parte de Adif. Además, te estamos contando el minuto a minuto del partido Ceuta-Córdoba CF, en el que los blanquiverdes se juegan saltar a los puestos de 'playoff'.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Sucesos y Tribunales

Provincia

Deportes

TEMAS


El TSJA advierte de la falta de 40 funcionarios para el Tribunal de Instancia de Córdoba

