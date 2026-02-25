Abrimos la mañana con las diferentes propuestas para restaurar los azulejos de la antigua Biblioteca Séneca, en los jardines de la Agricultura: el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) ha elaborado ya el proyecto de conservación de este conjunto cerámico. Por otro lado, continúa el enfrentamiento entre la CIAF, la Guardia Civil y el Ministerio de Transportes por la retirada de materiales de las vías en Adamuz que realizó Adif. Y en deportes, el Córdoba CF tiene la opción de asaltar hoy el ‘playoff’ en su visita al AD Ceuta FC.

