La actualidad del miércoles 25 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La restauración de los azulejos de los jardines de Los Patos, la polémica generada por la retirada de materiales en las vías de Adamuz y el partido del Córdoba CF este miércoles en Ceuta son nuestros titulares para arrancar el miércoles 25 de febrero

Una empresa de Sevilla replicará los azulejos de los bancos de los jardines de los Patos.

Una empresa de Sevilla replicará los azulejos de los bancos de los jardines de los Patos. / VÍCTOR CASTRO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Abrimos la mañana con las diferentes propuestas para restaurar los azulejos de la antigua Biblioteca Séneca, en los jardines de la Agricultura: el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) ha elaborado ya el proyecto de conservación de este conjunto cerámico. Por otro lado, continúa el enfrentamiento entre la CIAF, la Guardia Civil y el Ministerio de Transportes por la retirada de materiales de las vías en Adamuz que realizó Adif. Y en deportes, el Córdoba CF tiene la opción de asaltar hoy el ‘playoff’ en su visita al AD Ceuta FC.

Además, también destacamos:

28-F, Día de Andalucía

Córdoba ciudad

Turismo

Provincia

TEMAS
