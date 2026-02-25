La actualidad del miércoles 25 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La restauración de los azulejos de los jardines de Los Patos, la polémica generada por la retirada de materiales en las vías de Adamuz y el partido del Córdoba CF este miércoles en Ceuta son nuestros titulares para arrancar el miércoles 25 de febrero
Abrimos la mañana con las diferentes propuestas para restaurar los azulejos de la antigua Biblioteca Séneca, en los jardines de la Agricultura: el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) ha elaborado ya el proyecto de conservación de este conjunto cerámico. Por otro lado, continúa el enfrentamiento entre la CIAF, la Guardia Civil y el Ministerio de Transportes por la retirada de materiales de las vías en Adamuz que realizó Adif. Y en deportes, el Córdoba CF tiene la opción de asaltar hoy el ‘playoff’ en su visita al AD Ceuta FC.
- El IAPH propone 14 tratamientos para restaurar los azulejos de la antigua Biblioteca Séneca en Córdoba
- CIAF, Guardia Civil y Transportes se enfrentan por la retirada de materiales que hizo Adif de las vías de Adamuz
- El Córdoba CF, con ganas de reválida y cuentas para el 'playoff' en su visita al Ceuta
Además, también destacamos:
28-F, Día de Andalucía
- Córdoba entrega las Banderas de Andalucía 2026 a diez ejemplos "que hacen de esta tierra un lugar mejor"
- La Diputación de Córdoba lanza la ‘Real Academia del Acento Cordobés’ con motivo del 28F
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba este Día de Andalucía?
Córdoba ciudad
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- La cadena hotelera Mercer prepara su proyecto para el palacete de los Burgos en Córdoba
- Antonia Arjona, fundadora del Grupo Rosales, reconocida como Señora de las Tabernas de Córdoba 2026
Turismo
- Los hoteles de Córdoba pierden 8.000 turistas en un enero marcado por la falta de trenes y el mal tiempo
- La ‘triada monumental’ de Andalucía que conquista a la IA: Córdoba, Sevilla y Granada dominan los algoritmos
Provincia
- El Tren de la Vega roza los 800.000 viajeros en un año con su futuro aún sin decidir
- El Ayuntamiento de Priego pone en marcha una oficina para atender las incidencias del tren de borrascas
- Lucena impulsa un plan para controlar los casi 1.000 gatos callejeros del municipio
- Baena aprueba la regulación de patinetes eléctricos: edad mínima, casco obligatorio y límites de velocidad
Deportes
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017