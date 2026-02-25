El torero Lagartijo, ingresado tras nueve días de huelga de hambre en Córdoba

El matador de toros cordobés Javier Moreno 'Lagartijo' ha sido trasladado este miércoles de urgencia al Hospital Universitario Reina Sofía tras permanecer nueve días en huelga de hambre frente a la Puerta de Los Califas de la plaza de toros de Córdoba. La medida, iniciada para reclamar un sitio en los carteles de la próxima Feria de Mayo, ha puesto en alerta a su entorno, que muestra su apoyo a la reivindicación a la vez que se preocupa por su estado de salud.

Según su compañero y subalterno Rafael Figuerola, cuando llegaron esta mañana a su lado, alrededor de las 7.30 horas, Lagartijo se encontraba en mal estado, con delirios, temblores, dolor en el pecho y riñones y la mirada perdida. Aunque inicialmente el torero se resistió a ser trasladado, finalmente fue ingresado en urgencias para estabilizar su estado. Se espera que permanezca bajo supervisión médica durante al menos 24 horas.

Lagartijo, quien tomó la alternativa en Los Califas en 2022 de la mano de Alejandro Talavante y con Roca Rey como testigo, defiende su derecho a torear en su ciudad natal. "Nada es más justo que un torero de la tierra como yo pueda torear en su plaza", aseguraba al iniciar la huelga. El diestro, que ha toreado más de 50 corridas en América, afirma que la empresa Lances de Futuro, dirigida por José María Garzón, le ha negado su inclusión en los carteles alegando falta de tirón y que las figuras no quieren torear con él, algo que el torero niega categóricamente.

Durante los días de huelga, según el entorno del torero, ha recibido muestras de apoyo tanto de profesionales del mundo del toreo como de aficionados cordobeses. El torero insiste en que "le han faltado al respeto" y continúa firme en su objetivo.