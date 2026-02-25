Tanatorios de Córdoba impulsa un programa junto a la UCO para abordar la muerte desde una perspectiva cultural y social

Tanatorios de Córdoba ha presentado un programa sociocultural anual en colaboración con la Universidad de Córdoba, que nace con el objetivo de contribuir a normalizar la conversación social en torno a la muerte, el legado y la memoria desde una perspectiva cultural, histórica y humana.

La iniciativa, pionera en la ciudad, estará liderado por la doctora Ana Belén Ruiz Osuna, profesora de la Universidad de Córdoba y especialista en arqueología y cultura funeraria, cuya trayectoria académica y divulgativa aporta el rigor científico necesario a esta propuesta abierta a toda la ciudadanía, según han informado los tanatorios en una nota de prensa.

El programa responde a una reflexión estratégica de Tanatorios de Córdoba sobre su papel en la sociedad. Tras años acompañando a miles de familias en uno de los momentos más delicados de la vida, la entidad da un paso más allá del servicio funerario tradicional para asumir también una función cultural y pedagógica.

"No se trata únicamente de prestar un servicio excelente, sino de contribuir a eliminar el tabú que todavía rodea a la muerte, integrándola como parte inevitable de la vida a través del conocimiento, la historia, la psicología y la reflexión social", detalla la nota.

Conferencias, actividades y talleres

Así, este ciclo se inaugura con una conferencia que ofrece un recorrido panorámico por los espacios funerarios de Córdoba desde el 3000 a.C. hasta la actualidad, abordando la evolución de necrópolis y cementerios, los cambios rituales y la relación entre memoria, poder y territorio, que pasan por los siguientes asuntos:

Las necrópolis prehistóricas y prerromanas de la región

La organización funeraria romana en torno a las vías de comunicación

La transformación de los ritos con la expansión del cristianismo

Las grandes necrópolis islámicas extramuros durante el periodo andalusí

La evolución de los cementerios parroquiales tras la conquista cristiana

La creación de cementerios modernos extramuros como La Salud (1811) y San Rafael (1835)

La adaptación contemporánea a nuevos modelos sociales, como el aumento de las cremaciones

Se realizarán actividades durante todo el año, basadas en, conferencias temáticas, paseos funerarios por espacios históricos de la ciudad, talleres formativos, visitas teatralizadas, Charlas divulgativas y actividades gastronómicas vinculadas a rituales de Muerte.

Con este programa, Tanatorios de Córdoba refuerza su compromiso con la ciudad y consolida un modelo empresarial que integra excelencia profesional, responsabilidad social y liderazgo cultural.

La organización destaca que la colaboración con la Universidad de Córdoba garantiza el rigor académico del proyecto, mientras que la apertura al público general refleja la voluntad de generar espacios de diálogo sereno y constructivo en torno a una realidad universal.