Seis empresas optan a redactar el proyecto que cambie el concepto de la avenida Gran Vía Parque de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba sigue inmersa en el proceso para remodelar varias avenidas de la ciudad, entre ellas, la de Gran Vía Parque, en el barrio de Ciudad Jardín. A finales del año pasado, Urbanismo sacó un contrato para la redacción del proyecto, que se centrará en el bulevar central de la avenida. En este caso, según la información recogida en la Plataforma de Contratación, un total de seis empresas optan a un contrato que sale a licitación por un precio base de 108.066,7 euros. Chaves Biedermann, María Isabel Payer Ibáñez, Ombu Arquitectos, Proyectos de Ingeniería Extremeños, TG4 Consultores AEC y Álvaro Pérez-Lombard son las empresas que han presentado oferta.

Según los pliegos del contrato, la obra se ceñirá, únicamente, al bulevar central de la avenida Gran Vía Parque y no a los carriles de tráfico que tiene a ambos lados. Esta avenida situada entre los barrios de Huerta de la Marquesa, Poniente y Ciudad Jardín ya fue sometida a una intensa reforma que culminó en el año 2007. Sin embargo, tras haber transcurrido 18 años de aquellos trabajos, el Ayuntamiento estima necesaria una nueva remodelación del bulevar central, al que califica como «uno de los puntos fundamentales de reunión y encuentro de los vecinos» de los barrios ya mencionados.

Señal de denominación de la avenida Gran Vía Parque. / MANUEL MURILLO

Una mayor diversidad de uso al bulevar

Lo que se busca con este nuevo proyecto es, dice el contrato, «darle una mayor diversidad de uso al bulevar» y que pase de ser «un mero lugar de paseo», a un punto «de realización de diferentes actividades». Además, otro de los objetivos que se persigue conseguir con esta actuación es el aumento del espacio destinado a zonas verdes. En cuanto a la superficie total del ámbito de actuación, es de 5.556 metros cuadrados.

El Servicio de Proyectos de la Gerencia de Urbanismo ha elaborado una propuesta de base que tendrá que utilizar la empresa adjudicataria para redactar el proyecto. Se dan algunas claves de lo que se espera que tenga la avenida una vez se reforme y se recoge en un programa de actividades mínimas a incluir en ese proyecto. En concreto, se habla de una zona de fuente, otra zona infantil, una más de petanca y una última de calistenia (para hacer ejercicio en la calle).