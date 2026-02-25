Hípica
Regresa la marcha hípica del 28F a Córdoba: horario, recorrido y todos los detalles
La cita reunirá a alrededor de 200 jinetes y medio centenar de enganches en su edición número 18
El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado este miércoles la edición número 18 de la marcha hípica Córdoba a Caballo, que se celebrará este sábado 28 de febrero y reunirá a alrededor de 200 caballos y medio centenar de enganches. El evento mantendrá un formato y recorrido muy similar al de ediciones anteriores y volverá a llenar el centro y el casco histórico de la ciudad de tradición y arte ecuestre.
Un evento consolidado
El concejal de Fiestas, Julián Urbano, ha destacado que la marcha supone “una plataforma para todo el sector hípico”, al que aporta “la fuerza y la relevancia que merece”. En este sentido, ha subrayado la intención de “inundar Córdoba de algo tan tradicional como el caballo”, no solo a través de las monturas, sino también de los enganches.
Por su parte, el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, ha señalado que se trata de “un evento muy demandado por la ciudadanía” y ha defendido la fecha elegida como “un día de fiesta para quienes aman el mundo del caballo”. En la marcha participarán asociaciones, clubes y aficionados procedentes de distintos puntos de Andalucía con el objetivo de “promocionar un sector que ha crecido con fuerza en los últimos años”, tanto en la recuperación de oficios como en la preservación de tradiciones. “En las últimas dos décadas hemos dado un salto de calidad importante”, ha afirmado.
Recorrido y horario
La marcha comenzará a mediodía en las Caballerizas Reales y se prolongará hasta aproximadamente las 14.15 horas. Durante ese tiempo, jinetes, amazonas y enganches de distintas tipologías recorrerán las principales vías de la ciudad. Dos horas antes del inicio, el público podrá contemplar de cerca a los participantes en las propias Caballerizas. Antes de la salida tendrá lugar un breve acto institucional en el que se homenajeará a Pedro Mata Alcántara, por sus más de 40 años dedicados al mundo del caballo, tras lo cual sonará el himno de Andalucía.
El itinerario será prácticamente idéntico al de años anteriores: desde el Paseo de la Ribera, los participantes recorrerán la avenida del Corregidor, Vallellano, la avenida del Aeropuerto, Gran Vía Parque, Medina Azahara y República Argentina, para continuar por el Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Colón, Ollerías y el Marrubial. El regreso se realizará por el Arco del Puente y el Puente Romano hasta volver a Caballerizas Reales.
Blanco ha subrayado, por último, la importancia de la climatología en este tipo de citas, aunque ha celebrado que las previsiones apuntan a una jornada favorable.
