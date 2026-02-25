Ratifican la prisión para dos detenidos en la redada de Las Palmeras y otros tres podrán salir con fianza

El juzgado de Instrucción que investiga un presunto delito contra la salud pública en Las Palmeras (Córdoba) ha ratificado este miércoles la prisión provisional para dos de las seis personas detenidas por estos hechos. Según ha podido conocer este periódico, otros tres individuos podrán abandonar la cárcel mediante el abono de una fianza de 3.000 euros.

Este martes tuvo lugar el arresto de una sexta persona, que quedó en libertad con cargos. La causa está bajo secreto de sumario y fuentes cercanas a la investigación apuntan la posibilidad de que se realicen nuevas detenciones. En la redada, que habría comenzado el pasado 17 de febrero, los agentes intervinieron cocaína y marihuana.

Los hechos estarían relacionados con una persecución policial efectuada el 16 de febrero, que finalizó con un vehículo de la Policía Nacional ardiendo después de colisionar con el coche que perseguía en la avenida del Aeropuerto. Precisamente, las dos personas que continúan en prisión serían los dos individuos a quienes aprehendieron cerca de 2,5 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo (o caleta) bajo el asiento del copiloto.

Después de esta primera incautación, la Policía les intervino una plantación de marihuana. Fuentes judiciales apuntan que a estos indviduos se les estaría investigando por diferentes delitos como conducción temeraria, contra la salud pública y organización criminal. En esta línea, detallan que se habrían saltado un control policial establecido para localizarles.

Las otras cuatro personas investigadas participaban, supuestamente, en los hechos. Según ha podido conocer este periódico, el martes pasado, 17 de febrero, se efectuaron cinco registros de viviendas, locales o parcelas. No obstante, la actuación policial ha continuado desarrollándose en días posteriores y la Policía Nacional, por el momento, no ha informado de los resultados.