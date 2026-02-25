El PSOE propone crear un instituto municipal de patrimonio histórico y arqueológico de Córdoba

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha propuesta la creación de un instituto municipal de patrimonio histórico y arqueológico que trate de frenar, por un lado, la despoblación del casco, y por por otro, poner en valor el patrimonio de la ciudad en su mayoría "desconocido, no estudiado y mucho destruido o enterrado". El edil socialista considera que esos retos responden a su vez a la obligación de conservar los restos y los yacimientos de Córdoba para protegerlos y difundir el legado; pero también para abordar la "necesaria transformación del modelo turístico de la ciudad".

En este sentido, Hurtado ha acusado al gobierno municipal de estar potenciando un modelo de turismo "de borrachera, fiesta y espectáculos”, en lugar de apostar por un turismo basado en la calidad, la cultura y el patrimonio. En este línea, el portavoz del PSOE ha lamentado el trato que el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía están dando a algunos yacimientos arqueológicos como el conjunto religioso mozárabe hallado en la Arruzafilla y que se quiere tapar con la construcción de la ronda, el de Cercadilla, el anfiteatro romano del Rectorado o el plan especial del Alcázar.

"Es lamentable los mínimos recursos que el Ayuntamiento de Córdoba dedica a la conservación del patrimonio arqueológico, prueba de ello es que el yacimiento de Cercadilla sigue siendo un vertedero, que está apostando por tapar el yacimiento de la Arruzafilla y se ha limitado a firmar un convenio con la UCO y la Universidad de Pablo Olavide que después de dos años no ha servido para nada”, ha defendido Hurtado en su comparecencia.

Cómo sería el instituto

Aunque Hurtado no ha detallado en exceso cuál sería el funcionamiento del nuevo instituto municipal, ha propuesto que en él participen las universidades y la sociedad civil, además del resto de grupos municipales, para que los primeros en conocer y difundir la historia y patrimonio sean los mismos cordobeses, pero también para hacer rutas históricas e integrar muchos de los restos arqueológicos privados que se encuentran en los sótanos de casas privadas y establecimientos hoteleros.