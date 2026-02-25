La Policía Nacional desmantela un grupo violento en Ciudad Jardín en una operación con seis detenidos por robo y altercados

La operación desarrollada por la Policía Nacional en el barrio de Ciudad Jardín y en la que fue clausurada una discoteca situada en la calle Alderetes, el pasado viernes 20 de febrero, ha culminado con la detención de seis personas: los cuatro arrestados aquella madrugada y otras dos personas detenidas en las horas siguientes. Uno de los detenidos ya ha ingresado en prisión provisional por orden judicial y la operación continúa abierta.

Con este golpe policial, se logra desmantelar un violento grupo relacionado con numerosos incidentes en el barrio de Ciudad Jardín. Hasta llegar a este punto, la Policía Nacional ha llevado cabo una investigación que se inició hace varios meses por un robo con violencia y un posterior altercado con agentes.

Operación policial en la calle Alderetes, en torno a una discoteca conflictiva

Según ha informado la Policía Nacional, esa investigación de varios meses culminó el pasado viernes 20 de febrero con un dispositivo policial en torno a una discoteca frecuentada por el grupo ahora desmantelado, en la calle Alderetes de Ciudad Jardín. Como informó Diario CÓRDOBA, ese viernes se produjeron cuatro arrestos. Uno de los detenidos ya ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación comenzó a finales de noviembre, cuando varias personas abordaron a otra en la vía pública y, tras propinarle golpes y exhibir un cuchillo, le sustrajeron un patinete eléctrico.

A lo largo de los meses siguientes, los agentes recopilaron pruebas que permitieron identificar a los presuntos autores. Las pesquisas también vincularon a este grupo con un altercado ocurrido en enero en la plaza de Costa Sol, en el mismo barrio, donde varias personas fueron detenidas por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad tras enfrentarse a dotaciones de la Policía Nacional y Local. En aquel episodio fueron arrestadas cuatro personas.

Amplio historial violento

Los investigadores concluyeron que los implicados formarían parte de un grupo relacionado con diversos incidentes violentos registrados en la zona en los últimos meses. Dos de los investigados eran propietarios de una discoteca en el barrio, frecuentada por otros miembros del grupo y sobre el que ya existían antecedentes policiales por quejas vecinales relacionadas con agresiones, amenazas y otros hechos delictivos. Los dueños de la discoteca quedaron en libertad tras declarar.

La operación culminó en la madrugada del 20 de febrero con un dispositivo policial en el que participaron numerosos agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local y la Inspección de Trabajo. En el interior de uno de los locales fueron localizadas y detenidas cuatro de las personas buscadas. En las horas posteriores se practicaron otras dos detenciones relacionadas con los mismos hechos.

A los arrestados se les atribuyen delitos de robo con violencia e intimidación y atentado contra agentes de la autoridad. Todos han sido puestos a disposición judicial, y el juez ha decretado prisión provisional para uno de ellos.

Durante las inspecciones en distintos establecimientos se levantaron siete actas por tenencia de sustancias estupefacientes y una por posesión de armas. Además, varias personas fueron identificadas, algunas de ellas en situación administrativa irregular, y uno de los locales fue clausurado.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, aunque la Policía considera desarticulado el grupo que venía generando incidentes en Ciudad Jardín en los últimos meses.