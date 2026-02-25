La pasión entre Manolete y Lupe Sino, musa de la nueva colección del diseñador cordobés Andrew Pocrid

La historia de amor y la pasión entre el torero Manuel Rodríguez Manolete y la actriz Lupe Sino en la España de los años 40 ha sido la fuente de inspiración para la nueva colección del diseñador Andrew Pocrid, que lleva por título 'La rosa de Lupe'.

La colección, la Spring Summer 026, según ha reconocido a EFE el diseñador, está centrada en la vida personal del torero "alejada completamente de la tradición de la tauromaquia" porque "me parecía mucho más interesante indagar en algo desconocido para el público en general".

La idea de basar su colección en la vida personal del diestro le surgió en el restaurante La casa de Manolete cuando fue a probar el nuevo menú y "al llegar al postre, este era una rosa de chocolate blanco" que está inspirado en una foto en la que la actriz le entrega una rosa blanca al torero a través de una ventana. Y "ahí es donde me hizo el clic" de la inspiración, confiesa el diseñador cordobés.

A partir de ahí comenzó a diseñar la colección basada "en esa historia de amor" y que ha dado para 36 creaciones: "Podría haber hecho muchas más porque cuando me pongo me vienen mil ideas, y lo mejor viene siempre al final".

'La rosa de Lupe'

La rosa como leitmotiv está "muy presente" en toda la colección, según Pocrid, tanto en estampado como en bordados, así como el propio color.

'La rosa de Lupe' es una colección en la que el diseñador cordobés juega mucho con la "simbiosis" entre lo masculino y lo femenino para poner en valor el "icono de la moda" que era Manolete porque, "más allá de ser un torero extraordinario, tenía una gran sensibilidad para la moda y sus 'looks' eran impecables, con una sastrería perfecta".

Una colección femenina con un toque de masculino y con el rosa como color preponderante es la esencia de la nueva colección de Andrew Pocrid.

El diseñador ha relatado que la colección comienza con los tonos beige, dorado, ocre y después "ya empiezan a incorporarse los colores con el rosa, la flor, los estampados florales muy femeninos, el rosa chicle y luego se va hacia el tono rojo que va a simbolizar esa pasión que ellos tenían".

Rojo para transmitir la pasión

Manolete y Lupe Sino mantenían "una relación súper apasionada, una relación de amor profundo y eso lo he querido transmitir con el rojo" antes de llegar al negro, que será el que ponga la nota de luto por la muerte del torero.

"Y todo acaba como mucho más oscuro, más sombrío", asegura el diseñador.

Andrew Pocrid ha diseñado siempre para una mujer fuerte, con carácter, pero en esta colección ha reconocido que ha cambiado un poco "el registro". Lo ha dulcificado, los diseños no son "tan sexys" porque "la mujer a la que estamos vistiendo en este momento es más romántica".

La colección, que se presenta en un desfile privado en La Casa Manolete Bistró la tarde de este miércoles, se inspira "en un momento concreto de unos años concretos y por eso nos hemos ido a un lado más romántico y hemos cambiado un poco la estética aunque con mi sello".

Pocrid ha realizado esta colección en un tiempo récord: "Hicimos el trabajo previo de estampación de los tejidos y del plisado antes de final de año" pero "ha sido después de Reyes cuando nos pusimos a tope con los 36 diseños".

Los tiempos tan ajustados se han debido, según ha explicado, a que estaba trabajando en otra colección, que tiene acabada y que va a presentar a mediados de marzo en la Madrid Fashion Week.

Esta próxima colección ya no estará inspirada en Córdoba después de 'Córdoba Alyana', 'Mayo' y 'La rosa de Lupe'. "ahora vamos a dar un paroncito a la inspiración en mi tierra" a la que reconoce que siempre lleva por bandera.