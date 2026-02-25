Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas de AndalucíaLagartijoBancos de Los PatosOposicionesAccidente en AdamuzHotel MercerViernes políticoEl tiempoFeria del LibroMarcha hípica
instagramlinkedin

Urbanismo

La obra para reformar y hacer accesible el circuito del Parque Cruz Conde, cada vez más cerca

El Ayuntamiento ya tiene empresa para ejecutar unos trabajos que costarán casi 1,6 millones de euros

Personas realizando deporte en el circuito del Parque Cruz Conde.

Personas realizando deporte en el circuito del Parque Cruz Conde. / CHENCHO MARTÍNEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene empresa para ejecutar la obra de remodelación del circuito del parque Cruz Conde, que además de suponer una reforma integral del espacio también lo hará más accesible. A falta de la adjudicación definitiva, y tras un proceso que se remonta a agosto del año pasado, se ha seleccionado a la empresa granadina Trafisa Construcción y Medio Ambiente para ejecutar los trabajos por un importe de casi 1,6 millones de euros.

Como se reconoce en el proyecto de intervención, el circuito (conocido popularmente como "del Colacao") se encuentra actualmente infrautilizado y con problemas de accesibilidad al existir barreras arquitectónicas en los puntos de acceso que impiden su uso por parte de personas con discapacidad física. Más allá de eso, la señalización existente está en malas condiciones y es completamente inadecuada, ya que no permite su utilización por parte de personas con discapacidad sensorial.

Chencho Martínez Córdoba Ejercicio físico deporte en verano calor Parque Cruz Conde circuito

Personas practicando deporte en el circuito del Parque Cruz Conde. / CHENCHO MARTÍNEZ

Actuaciones

Entre las actuaciones contempladas dentro de la reforma, se incluye cambiar el sistema de drenaje dado que el actual está obsoleto y cuando llueve los caminos son casi impracticables. También se incluirá un espacio infantil, se mejorará y ampliará el existente para la práctica de calistenia y street workout y un skatepark orientado a adolescentes y jóvenes. Además, se ampliará el área de ejercicios biosaludables para personas mayores.

Accesibilidad

El pavimento de los caminos que se utilizan para hacer deporte también se someterá a reforma (incluyendo aquí, además, pavimento podotáctil) y se suavizará la pendiente de algunas áreas del recorrido, rebajándolas al 6% de inclinación para que sean accesibles. Para reducir obstáculos y barreras, de forma que sea practicable a pie, en bicicleta adaptada o silla de ruedas, se dotará al recorrido de señalización accesible. Se instalarán pictogramas y textos en lectura fácil para personas con trastorno del espectro autista o dificultades cognitivas; maquetas en 3D, códigos Navilens y escritura en braille para personas ciegas; así como una guía física complementada con pavimento podotáctil para estas u otras con baja visión usuarias de bastón. Además, se pasará de 220 a 284 farolas.

Noticias relacionadas y más

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez formalizado el contrato, será de 18 meses, por lo que la reforma podría estar lista el año que viene.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
  2. Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
  3. El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
  4. Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
  5. Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
  6. Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
  7. La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
  8. La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios

Viernes político en Córdoba: Maíllo y Alvise Pérez se baten el cobre en sendos actos públicos

Viernes político en Córdoba: Maíllo y Alvise Pérez se baten el cobre en sendos actos públicos

Seis empresas optan a redactar el proyecto que cambie el concepto de la avenida Gran Vía Parque de Córdoba

Seis empresas optan a redactar el proyecto que cambie el concepto de la avenida Gran Vía Parque de Córdoba

La obra para reformar y hacer accesible el circuito del Parque Cruz Conde, cada vez más cerca

La obra para reformar y hacer accesible el circuito del Parque Cruz Conde, cada vez más cerca

Dos médicos se presentan a la convocatoria para el tercer punto de Urgencias de Córdoba

Dos médicos se presentan a la convocatoria para el tercer punto de Urgencias de Córdoba

CECO pone en marcha un nuevo espacio físico y digital empresarial

CECO pone en marcha un nuevo espacio físico y digital empresarial

La jueza Mª Jesús Salamanca, que ya atendió el accidente de Adamuz, se incorpora como refuerzo al juzgado de Montoro

La jueza Mª Jesús Salamanca, que ya atendió el accidente de Adamuz, se incorpora como refuerzo al juzgado de Montoro

Adamuz y la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Reina Sofía, la nota cordobesa de las Medallas de Andalucía 2026

Adamuz y la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Reina Sofía, la nota cordobesa de las Medallas de Andalucía 2026

Las cajas negras de los trenes de Adamuz se abrirán en los próximos días en el juzgado de Montoro

Las cajas negras de los trenes de Adamuz se abrirán en los próximos días en el juzgado de Montoro
Tracking Pixel Contents