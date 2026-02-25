La obra para reformar y hacer accesible el circuito del Parque Cruz Conde, cada vez más cerca

El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene empresa para ejecutar la obra de remodelación del circuito del parque Cruz Conde, que además de suponer una reforma integral del espacio también lo hará más accesible. A falta de la adjudicación definitiva, y tras un proceso que se remonta a agosto del año pasado, se ha seleccionado a la empresa granadina Trafisa Construcción y Medio Ambiente para ejecutar los trabajos por un importe de casi 1,6 millones de euros.

Como se reconoce en el proyecto de intervención, el circuito (conocido popularmente como "del Colacao") se encuentra actualmente infrautilizado y con problemas de accesibilidad al existir barreras arquitectónicas en los puntos de acceso que impiden su uso por parte de personas con discapacidad física. Más allá de eso, la señalización existente está en malas condiciones y es completamente inadecuada, ya que no permite su utilización por parte de personas con discapacidad sensorial.

Personas practicando deporte en el circuito del Parque Cruz Conde. / CHENCHO MARTÍNEZ

Actuaciones

Entre las actuaciones contempladas dentro de la reforma, se incluye cambiar el sistema de drenaje dado que el actual está obsoleto y cuando llueve los caminos son casi impracticables. También se incluirá un espacio infantil, se mejorará y ampliará el existente para la práctica de calistenia y street workout y un skatepark orientado a adolescentes y jóvenes. Además, se ampliará el área de ejercicios biosaludables para personas mayores.

Accesibilidad

El pavimento de los caminos que se utilizan para hacer deporte también se someterá a reforma (incluyendo aquí, además, pavimento podotáctil) y se suavizará la pendiente de algunas áreas del recorrido, rebajándolas al 6% de inclinación para que sean accesibles. Para reducir obstáculos y barreras, de forma que sea practicable a pie, en bicicleta adaptada o silla de ruedas, se dotará al recorrido de señalización accesible. Se instalarán pictogramas y textos en lectura fácil para personas con trastorno del espectro autista o dificultades cognitivas; maquetas en 3D, códigos Navilens y escritura en braille para personas ciegas; así como una guía física complementada con pavimento podotáctil para estas u otras con baja visión usuarias de bastón. Además, se pasará de 220 a 284 farolas.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez formalizado el contrato, será de 18 meses, por lo que la reforma podría estar lista el año que viene.