El Movimiento Ciudadano pide "erradicar" las casas que están "en pleno cauce del río" en Córdoba

El plenario del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba aprobó este miércoles un documento de propuesta sobre inundaciones en la ciudad. En ese documento, el CMC pide diferenciar dos casuísticas diferentes: la inundabilidad por la crecida de arroyos y la existencia de casas "en pleno cauce del río". Sobre estas últimas, el organismo presidido por Juan Andrés de Gracia se muestra taxativo y pide "erradicar" dichas construcciones "por su peligrosidad" y "ante la dificultad de generar muros que los separen del río". Son viviendas, se incide desde el CMC, "con posibilidad de poder anegarse con alturas de hasta 3 o 4 metros" por lo que piden una "erradicación" que se haga "de forma inmediata", pero dando soluciones sociales. En este punto, se aboga por ayudas económicas o habitacionales a sus habitantes "en caso de necesitarlo".

Sobre las inundaciones que se producen por las crecidas de los arroyos, el Movimiento Ciudadano recuerda que existen "promesas de actuación" sobre los mismos que están "pendientes desde hace años". El CMC apunta a que los acuerdos entre las administraciones responsables (la CHG y el Ayuntamiento de Córdoba) están "faltos de disponibilidad presupuestaria" por lo que solicitan actuaciones de limpieza en esos arroyos o medias de corrección puntuales, como se han ejecutado en los últimos años y meses para Miralbaida o para la avenida del Corregidor.

Barro y lodo acumulado en la zona de Guadalvalle, en Córdoba capital, tras las inundaciones. / Víctor Castro

Propuestas para el futuro PGOM

Por otro lado, el plenario del CMC también dio luz verde a una serie de propuestas que entiende debe incluir el futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). En el listado de propuestas, el Movimiento Ciudadano aboga por incluir una nueva regulación sobre los usos de las terrazas particulares y azoteas colectivas, determinado claramente sus usos, y por determinar un sistema claro para eliminar barreras de entrada a negocios, comercios, viviendas o espacios abiertos que presenten barreras arquitectónicas cuando precisen de nueva licencia de ocupación o apertura.

En las propuestas también destacan la necesidad de determinar "con precisión" la normativa sobre declaraciones responsables al entender que, "actualmente, se han convertido en un verdadero coladero de infracciones urbanísticas, amparándose en la falta de una inspección urbanística adecuada".