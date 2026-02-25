Dos médicos se presentan a la convocatoria para el tercer punto de Urgencias de Córdoba

El Sindicato Médico de Córdoba ha informado de que dos médicos que cumplen los requisitos y que han sido admitidos provisionalmente se han presentado a la convocatoria para cubrir los dos puestos ofertados para el dispositivo de apoyo para el tercer punto de Urgencias, ubicado en el centro de salud de Levante. Se trata de la segunda convocatoria lanzada por el Servicio Andaluz de Salud, con las mismas condiciones, después de que la primera quedara desierta.

La nueva convocatoria establecía un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de publicación para la presentación de solicitudes, plazo que acaba el lunes 23 de febrero. Según el sindicato, se da la circunstancia de que uno de los dos médicos que se ha presentado para trabajar en Urgencias también lo ha hecho para otras convocatorias de centros de salud de la ciudad, por lo que podría elegir otro destino.

En cuanto a las convocatorias de centros de salud de la capital, se han presentado seis médicos para 14 plazas ofertadas y cinco para las 14 plazas ofertadas en el Distrito Sanitario Guadalquivir. Del mismo modo, todos ellos han sido admitidos. Uno de los médicos se ha presentado a las tres convocatorias y deberá elegir. También había otra convocatoria abierta para cuatro plazas de pediatría en el Distrito Guadalquivir y solo se ha presentado una, según la información facilitada por el Sindicato Médico.