28 de febrero
Marta Sánchez, enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos: "El reconocimiento tendría que ser también para las familias"
La red de este servicio de toda la comunidad recibe la Medalla de Andalucía en el ámbito de la Investigación, la ciencia y la salud
La Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del hospital Reina Sofía de Córdoba ha recibido, junto al resto de servicios de la red andaluza que conforman estas atenciones, la Medalla de Andalucía en el ámbito de la Investigación, la ciencia y la salud. Marta Sánchez es enfermera de esta unidad en Córdoba, donde trabaja desde que se creó en 2019. Allí empezó junto a una pediatra, y el servicio se ha incrementado en estos años.
Como cuenta en conversación con CÓRDOBA, "es una sorpresa, un orgullo y una alegría" recibir este reconocimiento con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía. Pero también añade que dicho reconocimiento "tendría que ser para las familias" de aquellos niños y niñas que precisan de los cuidados de esta unidad. Además, explica la enfermera, poner el nombre de los cuidados paliativos pediátricos en el foco "ya no supone solo reconocer el trabajo, sino reconocer una realidad que es dura, pero que existe".
Sobre el trabajo que supone esta unidad, Sánchez comenta que se trata de humanizar los cuidados y la sanidad "no solo cuando se nace", sino también "cuando se marcha". "Siempre digo que hay dos momentos clave en la vida, cuando nacemos y cuando morimos", añade, para recordar la necesidad, sobre esto último, "de hacerlo con dignidad".
Un servicio reciente
Sobre esta red que existe en todas las provincias andaluzas, Sánchez explica que es una especialidad "relativamente reciente" que comenzó en Málaga con la hospitalización domiciliaria, clave en el trabajo de estos profesionales. No todo el trabajo se desarrolla en los hospitales, sino que las salidas a las casas de estos niños y niñas e incluso a colegios de educación especial donde están escolarizados son constantes.
Tras Málaga llegó Sevilla y de ahí se extendió a todas las provincias como un proyecto a nivel nacional que se activó en las comunidades autónomas. En el caso de Córdoba comenzó con una enfermera, la propia Sánchez, y una pediatra, y luego se sumó un segundo equipo. Sin embargo, reconoce la enfermera, "no es fácil encontrar a profesionales que quieran trabajar en esta unidad". También ofrecen atención psicológica gracias a un convenio que firmaron en 2020 con la asociación Sonrisa de Lunares donde profesionales de la psicología, de lunes a viernes, visitan los domicilios de estas familias y éstas también tienen la posibilidad de acudir a la consulta.
