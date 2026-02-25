El IAPH propone 14 tratamientos para restaurar los azulejos de la antigua Biblioteca Séneca en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ya dispone del diagnóstico completo y de la propuesta de restauración de los bancos y azulejos de la antigua Biblioteca Séneca, antaño ubicada en los Jardines de la Agricultura conocidos como Los Patos. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), un organismo dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ha elaborado ya el proyecto de conservación de este conjunto cerámico que, pese a no contar con una declaración específica de protección, tienen un importante valor patrimonial y constituye un icono del parque cordobés.

En la actualidad, los azulejos que forman los bancos se encuentra en un lamentable estado de conservación, por lo que la Delegación de Infraestructuras tiene comprometida su restauración desde el inicio del mandato. El retraso en este proyecto se ha debido principalmente a que el Consistorio ha querido pedir la opinión cualificada del IAPH antes de acometer la reforma, que finalmente se incluirá en una actuación más extensa en el resto del parque y después de desechar recurrir directamente a una empresa de alfarería de Triana para la réplica de las piezas en mal estado. Aunque se habló de un presupuesto aproximado de 250.000 euros, de momento a la restauración de los bancos de los Jardines de la Agricultura se dedicarán 95.810 euros.

Imagen de los bancos de azulejos de los jardines de los Patos, con la biblioteca Grupo Cántico al fondo. / VÍCTOR CASTRO

Estudio de la cerámica

El proyecto de conservación del IAPH incluye el estudio exhaustivo del conjunto de cerámicas para su mejor conocimiento histórico-artístico, tecnológico y de estado de conservación a través de los estudios técnico-científicos que se han llevado a cabo durante el proceso de intervención que se ha prolongado por un año. Asimismo, las actuaciones de conservación-restauración que se proponen buscan frenar el deterioro al que se están viendo sometidos los bancos y los elementos cerámicos en la actualidad garantizando su estabilidad.

Como paso previo a todo ello, el IAPH considera fundamental acometer los trabajos de reurbanización de la glorieta donde se encuentran ubicados los bancos y consolidar sus estructuras en dos fases: la primera centrada en los bancos de la Biblioteca Séneca al alfar de Ruiz de Luna y la segunda, en los bancos de la avenida Cervantes y las escalinatas. La intervención se plantea en términos conservativos, mientras que la metodología de conservación y restauración que se propone busca paliar los procesos de deterioro para restablecer la estabilidad física y devolver la legibilidad estética al conjunto priorizando la conservación, la estabilidad del material y la reversibilidad de la intervención.

14 propuestas para la recuperación de los azulejos

En concreto, el IAPH propone 14 medidas o tratamientos para la conservación y/o la restauración de la cerámica. En primer lugar, se recomienda una limpieza mecánica superficial para la retirada de polvo y depósitos superficiales; en segundo lugar, una preconsolidación para aportar estabilidad mecánica a la capa de vidriado agrietado en caso necesario con la finalidad de evitar que se extiendan las microgrietas o que la capa de esmalte se separe del soporte cerámico. Por otro lado, se eliminarán de manera mecánica los morteros degradados y se aplicará un tratamiento contra el biodeterioro una vez estudiados los factores de alteración (las alteraciones que presenta la cerámica son de tipo físico, químico y biológico).

Asimismo se debe llevar a cabo una limpieza húmeda controlada de la superficie vidriada y la aplicación de un tratamiento para la eliminación de los grafitis consistente en la aplicación de un limpiador en gel a base de disolventes de baja toxicidad y tensioactivo. Por otro lado, se propone consolidar el bizcocho (la pieza de arcilla porosa y sin esmaltar) y el sellado de grietas y fisuras tras la limpieza del interior de la grieta para eliminar cualquier partícula de suciedad. A continuación se hará el rejuntado de morteros degradados en las juntas para evitar futuros daños por la humedad y la vegetación, así como la reintegración volumétrica y cromática de los bancos. "La reintegración volumétrica se realizará con material de naturaleza similar y características compatibles con las del original para rellenar los huecos y lagunas donde el material se ha perdido por completo. El criterio actual para la restauración de cerámica patrimonial, especialmente cuando el bizcocho ha perdido el vidriado, se basa en principios éticos y científicos que buscan la mínima intervención y la máxima reversibilidad, priorizando la conservación sobre la reconstrucción estética", dice el IAPH.

Por último se propone la aplicación de hidrofugante para reducir la absorción de agua, la aplicación de un tratamiento antigrafitis y en los casos concretos en los que se hayan perdido azulejos en su totalidad se considera necesaria su reposición para cumplir con dos premisas esenciales: la estabilidad del conjunto y la lectura estética siguiendo los criterios de reconocimiento, idoneidad y compatibilidad de materiales. El IAPH propone la reposición con piezas con similares características en cuanto a composición y a tonalidad con el bizcocho original.

Historia de los azulejos

Los azulejos que decoran los diez bancos de cerámica se fabricaron en el Alfar de Nuestra Señora del Prado, también conocido como Cerámicas Ruiz de Luna, uno de los talleres de cerámica más emblemáticos de Talavera de la Reina fundado y dirigido por Juan Ruiz de Luna (1863- 1945). Este alfarero recibió en 1922 el encargo de llevar a cabo la decoración cerámica de la Biblioteca Municipal Séneca(una iniciativa para impulsar la lectura al aire libre), hoy inexistente, que incluyó en los bancos de azulejos aforismos del filósofo cordobés.