Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 25 de febrero
Novela
Se presenta ‘La estirpe del arrabal iii. El águila en la tormenta’
Presentación de la novela La estirpe del arrabal. El águila en la tormenta, de Carmen Panadero.
CÓRDOBA. Librería Luque.
Fray Luis de Granada, 11.
19.00 horas.
Leer en bva
‘Refleja tu luz’
Refleja tu luz, por Sherezades Candeas Real. Presentan Diego Casas Cazorla y Alfonso Cost Ortiz.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Ándalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.30 horas.
Tertulias cofrades
‘La carrera oficial: un debate eterno, catedral, centro y el modelo de futuro’
Intervendrán Rafael López, Enrique Merino, Javier Aceituno y Ángel Carrero. Modera Juan José Primo Maldonado. Inscripciones: cultura.circuloamistad@gmail.com
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
20.00 horas.
Libro
‘El triunfo de los pavos reales’
El artista Juan Vida presenta su libro El triunfo de los pavos reales, publicado por la editorial Juancaballos Arte, de la Fundación Huerta de San Antonio. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
19.30 horas.
Encuentros en el centro
Azahara Palomeque y Pedro Ruiz
Con motivo de la publicación de Pueblo blanco andaluz, habrá un encuentro con la escritora y pensadora Azahara Palomeque y el profesor e investigador Pedro Ruiz Pérez. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Pública Grupo Cántico.
Avda. de América, s/n.
19.00 horas.
Exposición
Sigue ‘Metal del verano’, de Christian Lagata
La muestra, comisariada por Marc Navarro, reúne obras de nueva producción realizadas por el artista a lo largo del último año que indagan en su interés por otorgar una apariencia infraestructural a sus trabajos escultóricos o hacer de la infraestructura el motivo central de la representación.
CÓRDOBA. C3A.
Carmen Olmedo Checa, s/n
De 11.00 a 20.00 horas.
Niños
Sesión de lectura del ciclo ‘La hora del cuento’
Habrá sesión de lectura del ciclo La hora del cuento en las bibliotecas municipales Levante (17.00), Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Mequetrefe, Pilar Nicolás y Nieves Palma. La asistencia es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas municipales Levante, Higuerón y Poniente Sur.
Varias.
17.00 y 18.00 horas.
