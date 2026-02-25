“Contra el golpismo, lucha popular”: tranquilidad institucional y pintadas en la Córdoba del 23-F”

Los documentos desclasificados este miércoles reflejan que, tras el fracaso del golpe de Estado del 23-F, Córdoba vivió jornadas de normalidad institucional y ausencia de incidentes graves, aunque con expresiones visibles de protesta en forma de pintadas con mensajes como “Contra golpismo, lucha popular” o “Ni Rey ni Ejército fascista, unidad popular”, algunas de las consignas más llamativas recogidas en los partes policiales.

Los informes sobre el 23-F hechos públicos este miércoles por el Gobierno de España incluyen referencias a la situación en distintas provincias tras la intentona golpista. En el primer documento de la serie, fechado el 24 de febrero de 1981, no se menciona de forma específica a Córdoba: el parte ofrece una fotografía general y subraya la “carencia de incidentes de importancia en todo el territorio nacional”, una idea de normalidad generalizada que, por extensión, englobaría también a la provincia.

Uno de los llamamientos del PCA recogidos en los archivos. / CÓRDOBA

En ese mismo texto solo se alude, de manera global, a la celebración de asambleas y paros en el ámbito laboral en respuesta a convocatorias de centrales sindicales y partidos políticos, además de un listado de acciones de protesta previstas.

Pintadas en diferentes barriadas

Según la documentación, la Comisaría General de Información solicitó a las distintas jefaturas provinciales de la Policía Nacional la elaboración de partes diarios durante tres jornadas para evaluar el estado de ánimo y los posibles incidentes en cada territorio. En los informes posteriores, ya centrados en Córdoba, el principal elemento reseñado fue la aparición de pintadas en diferentes barriadas con mensajes contra el Ejército y los golpistas, entre ellas: “Contra un Ejército fascista, huelga general”; “Ni Rey ni Ejército fascista, unidad popular”; “Contra golpismo, lucha popular”; “Movilización contra los golpistas” y “Depuración Ejército fascista”. La mayoría de estas consignas se atribuyen al Movimiento Comunista Andaluz.

Tanques en las calles de Valencia. / CÓRDOBA

Además, el 25 de febrero de 1981 los informes señalan nuevas pintadas, también vinculadas al Movimiento Comunista Andaluz, en distintos puntos de la ciudad, en las que se exigía la “depuración de los mandos fascistas” de la Guardia Civil, el Ejército y la Policía, y se instaba a promover asambleas en los centros de trabajo, en una línea similar a la detectada en otras provincias como Cádiz.