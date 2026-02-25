Francisco González impartirá una charla sobre la historia del fotoperiodismo en Córdoba este jueves

El Café de los Jueves de la Biblioteca Poniente Sur (Camino Viejo de Almodóvar, s/n) tendrá este jueves como invitado al periodista gráfico Francisco González, que ofrecerá la charla titulada Historia del fotoperiodismo en Córdoba. Será a las 18.00 y la asistencia es libre hasta cubrir aforo.

Francisco González comienza su carrera fotográfica en La Voz de Córdoba (1981) y ha sido corresponsal de El País y ABC. Sus trabajos los encontramos en los medios de comunicación más importantes de España y algunos del extranjero.

En Diario CÓRDOBA ha sido redactor gráfico, jefe de Fotografía y editor gráfico durante el período comprendido entre los años 1983 a 2023. Entre los premios recibidos destacan Hueman International Photographi (Canadá, 2012), Newspaper Awars (2005) y Premio Meridiana (2002). También fue nominado al Premio de Internacional de Fotografía Romeo y el Premio Periodístico Ciudad de Córdoba (1983), entre otros muchos que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.

Francisco González ha viajado por más de 40 países de los cinco continentes y ha plasmado sus experiencias en varios libros entre los que destacan: Arquitectos de Unidad, del Centro Andaluz de Fotografía (2001); Mujeres del mundo, retratos del alma, del Instituto Andaluz de la Mujer y Arca Editorial (2003); El camino del Sol, del Ministerio de Cultura de España (2005); Reina del Carmelo, de Arca Editorial 2006; Córdoba Espacio Urbano, Unidad y Diversidad, del Instituto Cervantes de Moscú (2008) y Paseo Interior, de la Diputación Provincial de Córdoba (2014).