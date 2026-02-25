La firma de moda nupcial Pronovias cierra su tienda en el centro de Córdoba

La tienda de Pronovias ubicada en pleno centro de Córdoba, en la calle Cruz Conde, ha cerrado recientemente sus puertas, dejando vacío un espacio destacado dentro del sector de la moda nupcial en la capital, un ámbito con especial peso en la provincia y en municipios como Fuente Palmera, referente en confección y comercio de vestidos de novia.

Fuentes de la compañía han explicado a este periódico que el cierre responde a una decisión adoptada por el franquiciado del establecimiento, previsiblemente por motivos económicos. Desde la tienda de Pronovias en Granada han confirmado que durante los últimos días han recibido llamadas de clientas cordobesas interesándose por la situación y que ya están atendiendo, junto a otras tiendas situadas en Andalucía, los pedidos pendientes para garantizar que los encargos en curso se gestionen con normalidad.

Una mujer pasa junto a la tienda de Pronovias cerrada. / A.J. González

Desde la firma subrayan que este cierre no forma parte de un proceso de clausura generalizada de tiendas ni de una reestructuración de la marca y que trabajan en ofrecer "el mejor servicio al cliente".

Sobre Pronovias

Pronovias es una de las marcas de moda nupcial más reconocidas a nivel internacional, fundada en Barcelona en 1922 y con presencia en más de un centenar de países. En Andalucía mantiene establecimientos en capitales como Sevilla, Málaga o Granada, además de trabajar con distintos puntos de venta autorizados. La firma es una de las principales referencias del sector, tanto por su volumen de negocio como por su proyección en pasarelas y mercados internacionales, lo que convierte el cierre del punto de venta cordobés en un movimiento relevante dentro del panorama nupcial de la ciudad.