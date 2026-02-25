Cierre de negocios
La firma de moda nupcial Pronovias cierra su tienda en el centro de Córdoba
Desde la empresa señalan a que se debe a una decisión individual del franquiciado
La tienda de Pronovias ubicada en pleno centro de Córdoba, en la calle Cruz Conde, ha cerrado recientemente sus puertas, dejando vacío un espacio destacado dentro del sector de la moda nupcial en la capital, un ámbito con especial peso en la provincia y en municipios como Fuente Palmera, referente en confección y comercio de vestidos de novia.
Fuentes de la compañía han explicado a este periódico que el cierre responde a una decisión adoptada por el franquiciado del establecimiento, previsiblemente por motivos económicos. Desde la tienda de Pronovias en Granada han confirmado que durante los últimos días han recibido llamadas de clientas cordobesas interesándose por la situación y que ya están atendiendo, junto a otras tiendas situadas en Andalucía, los pedidos pendientes para garantizar que los encargos en curso se gestionen con normalidad.
Desde la firma subrayan que este cierre no forma parte de un proceso de clausura generalizada de tiendas ni de una reestructuración de la marca y que trabajan en ofrecer "el mejor servicio al cliente".
Sobre Pronovias
Pronovias es una de las marcas de moda nupcial más reconocidas a nivel internacional, fundada en Barcelona en 1922 y con presencia en más de un centenar de países. En Andalucía mantiene establecimientos en capitales como Sevilla, Málaga o Granada, además de trabajar con distintos puntos de venta autorizados. La firma es una de las principales referencias del sector, tanto por su volumen de negocio como por su proyección en pasarelas y mercados internacionales, lo que convierte el cierre del punto de venta cordobés en un movimiento relevante dentro del panorama nupcial de la ciudad.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017