Una emergencia sanitaria y una olla en el fuego: el origen del susto en la avenida Virgen de las Angustias de Córdoba

Una salida precipitada del domicilio por una emergencia sanitaria acabó provocando en la noche de este martes un llamativo despliegue de bomberos y Policía Local en la avenida Virgen de las Angustias de Córdoba, aunque finalmente todo quedó en un susto y no hubo que lamentar heridos ni desalojos.

El aviso entró en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba a las 20.53 horas, después de que varios vecinos alertaran de la presencia de humo procedente de una vivienda del inmueble. La situación generó inquietud en la zona ante la posibilidad de que se tratara de un incendio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos y agentes de la Policía Local. A su llegada, comprobaron que el origen del humo estaba en el interior de una vivienda cuya puerta tuvo que ser abierta para poder acceder. En el interior, los efectivos localizaron una olla que había quedado al fuego.

El humo acumulado puso en alerta a los vecinos

Según ha trascendido, la familia residente había salido del domicilio con urgencia por un problema sanitario y, en la premura, dejó la cocina encendida. El humo acumulado fue lo que puso en alerta a los vecinos.

La intervención provocó cierto revuelo en la calle, donde numerosos residentes siguieron el operativo y algunos grabaron vídeos que circularon posteriormente por grupos de mensajería preguntando qué estaba ocurriendo.

Noticias relacionadas

La rápida actuación de los servicios de emergencia evitó que la situación fuera a más. No fue necesario desalojar el edificio y no se registraron daños personales.