Descartado el mes de abril: la Feria del Libro de Córdoba volverá a celebrarse en otoño

La Asociación de Librerías y Papelerías de Córdoba (Aplico) baraja que tenga lugar entre finales de octubre y principios de noviembre

Imagen de archivo de la última edición de la Feria del Libro de Córdoba, en el Bulevar Gran Capitán.

Imagen de archivo de la última edición de la Feria del Libro de Córdoba, en el Bulevar Gran Capitán. / Manuel Murillo

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La Feria del Libro de Córdoba volverá a celebrarse este 2026 en otoño. El presidente de la Asociación de Librerías y Papelerías Aplico, José Luis Duval, ha confirmado que las fechas que se barajan en este momento son finales de octubre o principios de noviembre y que se descarta que tenga lugar en primavera, como venía siendo tradicional hasta el año pasado. En 2025, el Bulevar Gran Capitán acogió esta cita entre el 17 y el 26 de octubre y, aunque aún no hay fechas concretas cerradas, todo indica que la 51 edición de la feria será en torno a la última semana de octubre.

El año pasado, coincidiendo con el 50 aniversario, los libreros de la ciudad se estrenaron en la organización de la feria después de una larga reivindicación que ha dejado en manos de la asociación uno de los eventos culturales más antiguos de Córdoba. Aunque los plazos fueron uno de los detonantes para retrasar la cita, Aplico valoró otros aspectos como la posibilidad de que más escritores y editoriales estuvieran libres para acudir a Córdoba a montar estands y presentaciones de libros y que en esa fecha los escritores tienen más libros publicados de cara a la Navidad, lo que podría animar las ventas.

El resultado superó las expectativas, según el balance que hicieron los libreros, ya que la respuesta del público y de los autores invitados fue más que positiva, por lo que anunciaron que valorarían mantener el cambio de fecha. Duval decía entonces que las sensaciones habían sido muy buenas y que la feria había marchado mejor de lo esperado, con más de 25.000 asistentes y un 71% de libreros a favor de mantener la feria en octubre.

TEMAS

