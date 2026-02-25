Daniel Pizarro es reelegido como delegado provincial del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía (Coiaa) ha celebrado en Sevilla la toma de posesión de los delegados provinciales y vocales elegidos en la última convocatoria electoral, acto en el que el cordobés Daniel Pizarro ha revalidado su cargo como delegado provincial en Córdoba.

La sesión ha tenido lugar en la sede central del colegio en la capital andaluza y formalizó la incorporación de los nuevos responsables tras su elección y posterior ratificación en la Junta General celebrada en diciembre de 2025, conforme a la normativa interna de la institución.

En el caso de Córdoba, Daniel Pizarro ha tomado posesión como delegado provincial tras resultar reelegido. Pizarro es doctor ingeniero agrónomo, académico y profesor de la Universidad de Córdoba, además de colaborador de Diario CÓRDOBA.

El Coiaa cuenta con cerca de 1.700 ingenieros agrónomos colegiados en el conjunto de Andalucía. De ellos, aproximadamente 500 pertenecen a la delegación cordobesa, lo que representa en torno al 30% del total de profesionales inscritos en el colegio.