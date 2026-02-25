Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente ferroviario

Crean la asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz para la defensa de sus derechos

Lo que comenzó siendo un grupo en una red social para ayudar a los afectados se ha constituido oficialmente en un colectivo

Llegada al hospital de heridos del accidente de tren en Adamuz

Llegada al hospital de heridos del accidente de tren en Adamuz / Víctor Castro

EFE

Huelva

Afectados por el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que se saldó con 46 muertos, dos de ellos de León, y más de un centenar de heridos, han constituido oficialmente la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz con el objetivo de defender sus derechos e intereses.

Lo que inicialmente fue un grupo en una red social para ayudar a todo el que se fuera incorporando, finalmente ha derivado en esta asociación, sumándose otros objetivos adicionales a los originalmente fijados, ha informado la entidad en un comunicado.

La asociación está presidida por Mario Samper, viajero del Alvia descarrilado, quien actuará en representación de los asociados y afectados en todas las actuaciones legales y administrativas que se emprendan.

Conocer la verdad y buscar responsables

El principal objetivo de la asociación es que se esclarezcan completamente los hechos, se determinen las responsabilidades correspondientes y se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido en el descarrilamiento ferroviario en Adamuz.

Para ello, se va a personar como acusación popular en el marco de una reclamación penal.

Asimismo, la asociación nace con el firme compromiso de impulsar las medidas necesarias para que un suceso de estas características no vuelva a repetirse, velando por la seguridad ferroviaria y por la transparencia en la gestión de las infraestructuras públicas.

La Asociación Afectados Descarrilamiento Adamuz ha realizado un llamamiento a todas las personas afectadas para que se informen y, si lo desean, se unan a esta iniciativa colectiva en defensa de sus derechos.

