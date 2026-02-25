Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas

La provincia cierra un mes de febrero más cálido de lo normal y extraordinariamente húmedo

Vuelven las lluvias a Córdoba.

Vuelven las lluvias a Córdoba. / CÓRDOBA

Tomás Moreno

Vuelco meteorológico en Córdoba para los próximos días. Tras unas jornadas marcadas por la estabilidad, el ambiente primaveral y unas máximas por encima de los 20 grados, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a la llegada de una nueva borrasca que obligará a los cordobeses echar mano del paraguas y la gabardina antes de lo esperado.

Si a principios de esta semana, la previsión de la Aemet vaticinaba dos semanas marcadas por la calma, este miércoles la agencia avisa de que la próxima semana volverá la inestabilidad con el incremento de cielos nubosos y la presencia de lluvias en el oeste y centro de la Península. La borrasca afectará principalmente a las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, registrándose también chubascos en Almería.

Los primeros indicios de inestabilidad se dejarán notar desde última hora del domingo 1 de marzo y las lluvias marcarán el inicio de la semana.

Marzo lluvioso

Así, para el lunes 2 de marzo se espera una jornada lluviosa, especialmente en la segunda mitad del día, con cielos muy nubosos con lluvia y un 80% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán en valores altos para esta época del año, con 9 grados de mínima y una máxima que alcanzará los 20.

Los chubascos se prolongarán el martes, con una previsión de cielos con intervalos nubosos y lluvia, con un 75% de probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas no variarán, con una horquilla entre 9 y 21 grados.

El tiempo en Córdoba

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

A la espera de que avance el pronóstico a siete días de la Aemet, otros portales meteorológicos, como eltiempo.es y Meteored, señalan que los chubascos podrían mantenerse en la capital y provincia durante el resto de la semana, incluyendo el fin de semana.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas experimentarán un ligero descenso, cayendo por debajo de los 20 grados.

Balance de febrero

Por otro lado, la Aemet también ha hecho estos días balance del comportamiento del mes de febrero en Andalucía, concluyendo que ha sido un periodo bastante más cálido de lo normal aunque con altibajos en las temperaturas. Además, ha sido un mes extraordinariamente húmedo debido a las lluvias –y temporales- acumulados en la primera quincena, aunque apenas se hayan registrado precipitaciones en el segundo periodo del mes.

