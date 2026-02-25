Sinergias
CECO pone en marcha un nuevo espacio físico y digital empresarial
Pretende generar el mutuo conocimiento de las empresas y entidades asociadas, y promover entre ellos colaboraciones y alianzas
Con el objetivo de fomentar la colaboración empresarial e impulsar alianzas, CECO ha puesto en marcha un nuevo espacio físico y digital, CECO Link. Con ello se trata de que las empresas y organizaciones asociadas pongan en valor su entidad, productos y servicios, propiciando el mutuo conocimiento y la creación de sinergias de todo tipo entre ellas.
Esta acción, que arranca hoy con un desayuno-networking reforzando el B2B del tejido empresarial cordobés y que cuenta con la colaboración de la Caja Rural del Sur, es complementaria a las ya existentes: CECO institucional, Servicios CECO, CECOWorking, CECO Formación y Empleo y CECONet.
De este modo, junto a más de 50 responsables de empresas, han participado Antonio Díaz, presidente de CECO, María Pellicer, directora de Desarrollo Corporativo de Escribano (em&e), José Mª Vázquez, director general de Sepisur, Carlos Herrera, director general de Coreco, y Fernando Andrades, director de la Unidad de Negocio de Caja Rural del Sur.
