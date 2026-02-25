La cadena hotelera Mercer prepara su proyecto para el palacete de los Burgos en Córdoba

La cadena hotelera Mercer Hoteles ultima la apertura de su primer establecimiento en Madrid, el Mercer Hotel Madrid 5 Gran Lujo, ubicado en la antigua sede de la Sociedad General Azucarera de España, todo ello, mientras prepara la rehabilitación del palacete de los Burgos, en Córdoba capital, donde también tiene proyectado otro establecimiento destinado al turismo. Según explican fuentes de la empresa a este periódico, «la compañía está ahora inmersa en la inminente próxima apertura del nuevo Mercer Hotel Madrid 5*GL esta primavera», tras operar activos tanto en Barcelona como en Sevilla, por lo que no ha ofrecido más información sobre el proyecto de Córdoba.

No obstante, en el caso de la propuesta para Córdoba, y según anunció en la Feria de Turismo (Fitur), la hoja de ruta de la compañía contempla aperturas para la ciudad y para Alella (Barcelona) de cara al ejercicio 2027.

Palacete de los Burgos, donde Mercer abrirá su cinco estrellas. / Manuel Murillo

La empresa se encuentra inmersa en estos momentos en una estrategia de crecimiento basada en la transformación de edificios históricos en activos de lujo contemporáneo. El palacete de los Burgos, situado en la calle Julio Romero de Torres de Córdoba capital, cuenta con todos los requisitos para mantenerse en esa línea. El proyecto, eso sí, ha sufrido numerosos vaivenes en los últimos años, aunque, si no hay imprevistos, todo apunta a que se reactivará pronto.

Mercer adquirió el edificio del siglo XIX en el año 2025 y su intención era rehabilitarlo y abrir un hotel de lujo de cinco estrellas. Antes de la pandemia la empresa descartó la idea cuando la Gerencia de Urbanismo le denegó la licencia que llevaba cuatro años esperando. Después, en el año 2022, Mercer retomó el proyecto, que pretendía tener en marcha en 2023. La empresa llegó incluso a plantear convertir el palecete en apartamentos turísticos de máxima categoría. De momento, la empresa no ha concretado qué planes tiene, si seguir con la idea de habitaciones de hotel o de apartamentos.

Según la información de la propia compañía, que ya ofrecía antes de la pandemia y que sigue apareciendo en su web, el Mercer Córdoba «apostará por la integración de los elementos originales del edificio (como la fachada o la estructura) a la propuesta de reforma contemporánea» para crear un cinco estrellas gran lujo «singular que cautive a nuestros huéspedes». En la web consta que el hotel ocupará tres plantas y contará con 12 habitaciones y suites, un restaurante, un cocktail bar y varios patios interiores. El proyecto de rehabilitación y transformación se encargó al equipo de arquitectos sevillanos Cruz y Ortiz.

Noticias relacionadas

Por otro lado, la empresa tiene otro proyecto en Córdoba, un edificio de 21 apartamentos de lujo en la zona de José Zorrilla (en la trasera del Gran Teatro).