Aena invertirá cerca de 18 millones de euros en el aeropuerto de Córdoba hasta 2031

El ente estatal Aena aprobó la semana pasada su plan de inversiones para el próximo lustro, plasmado en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), y que supondrán un gasto de cerca de 18 millones de euros en el aeropuerto de Córdoba hasta el año 2031. Aena ya detalló hace escasos días los proyectos que pretende acometer dentro de dicho plan, aunque no había especificado la cantidad que se destinaría a tal fin. Ahora, informa de que la inversión total para el quinquenio 2027-2031 en el aeródromo cordobés será de 17,9 millones de euros. Esta cantidad, concretan desde Aena, es "muy superior" a la del quinquenio en activo, el de 2022-2026, que ha sido de 8,1 millones.

En cuanto a las actuaciones contempladas, el plan incluye principalmente la pavimentación de la pista, la instalación de iluminación led y la mejora de los aparcamientos. El documento indica que, de aquí a 2031, además de las mejoras mencionadas, el aeropuerto contará con un servicio de extinción de incendios ampliado y una plataforma reformada. Además, tendrá un nuevo equipamiento de seguridad.

La filosofía del plan DORA, según Aena, es "dotar a los aeropuertos de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura, para garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y mantenimiento y los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas". En este sentido, el plan contempla una inversión de 12.888 millones de euros y un incremento medio anual de la tarifa de 0,43 euros por pasajero, que variará en función del tamaño del aeropuerto.

Avión de Vueling recién aterrizado en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Transformación

El aeropuerto de Córdoba ha experimentado una gran transformación en los últimos años. La ampliación de la pista, terminada hace quince años, marcó un antes y un después en el mismo. No obstante, no fue suficiente, ya que desde la corta experiencia de Flysur en 2008 ninguna otra compañía se atrevió a dar el paso de iniciar los vuelos en Córdoba. Pese a que hubo interés, siempre quedaba algún fleco.

La pista no estuvo a pleno rendimiento hasta febrero de 2018, año en el que el aeropuerto incorporó el sistema AFIS (Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo) para poder ofrecer vuelos comerciales. Dos años después llegaron los vuelos nocturnos y aumentaron las escuelas de pilotos en el aeródromo cordobés. Otras mejoras posteriores fueron la carta de aproximación (sistema de navegación por satélite) y la ampliación de la terminal de viajeros, que se ha hecho en dos fases.

El gran salto se produjo en verano de 2024, cuando Air Nostrum y Binter empezaron a ofrecer vuelos a Canarias y Mallorca. Un año después, en 2025, las dos compañías volvieron a operar en el aeropuerto de Córdoba. Binter ha mantenido los vuelos todo el año. Además, en septiembre de 2025 se incorporó Vueling, que ofrece trayectos a Barcelona, lo que implica conectar Córdoba con cerca de 200 destinos de todo el mundo. Ahora mismo tanto Binter como Vueling están presentes en el aeropuerto cordobés.