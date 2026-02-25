Adamuz y la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Reina Sofía, la nota cordobesa de las Medallas de Andalucía 2026

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles los decretos de concesión de títulos honoríficos con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía. Las Medallas de Andalucía y los títulos de Hijo Predilecto marcan estas concesiones que, cada año, se otorgan a personalidades e instituciones que engrandecen el nombre de la comunidad autónoma. El pueblo de Adamuz, tal y como ya anunciara el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la semana pasada, recibirá el próximo sábado la Medalla de Andalucía a los Valores humanos, la solidaridad y la concordia. En la lista de reconocimientos también hay otra presencia cordobesa, la de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del hospital Reina Sofía. En este caso, la Medalla es para todas las unidades andaluzas que desarrollan esta labor y se concede en el ámbito de la Investigación, la ciencia y la salud.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha manifestado, sobre el reconocimiento a Adamuz, que se premia "esa respuesta generosa y ese auxilio a las víctimas" del trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero que costó la vida a 46 personas y que dejó más de un centenar de heridos.

Los habitantes de Adamuz, ha señalado Sanz, "han dado muestras más que de sobra para ser merecedores" de una Medalla que, ha añadido, "no es un gesto simbólico, sino un acto de justicia ante el ejemplo que nos ofrecieron a todos". También ha valorado el consejero que esta medalla "no premia únicamente una reacción excepcional en circunstancias trágicas, sino la respuesta genuina de un pueblo entero que, sin dudarlo, tendió su mano par ayuda". Por último, Sanz ha manifestado que la Medalla de Andalucía para Adamuz "no solo honra a esta localidad, sino que proyecta un mensaje claro de que cuando lo humano se pone por delante de lo instrumental, la sociedad es más fuerte, justa y solidaria".

Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos

En el caso de la Medalla de Andalucía a las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos de los hospitales andaluces, Sanz ha explicado que existe una red de este servicio en todas las provincias donde se ofrece atención integral y personalizada, tanto en hospitales como en domicilios. Dar confort, dignidad y acompañamiento es el trabajo de estos equipos multidisciplinares, que ofrecen atención urgente durante todo el año.

Imagen de archivo del hospital Reina Sofía de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Resto de Medallas e Hijos Predilectos

Este año, los títulos de Hijos Predilectos han sido para el cantante Manuel Carrasco y la directora y actriz Paz Vega. La Medalla Manuel Clavero Arévalo ha sido para el Museo de la Autonomía de Andalucía. En la categoría de Humanidades y Letras, se distingue a la periodista Sandra Golpe y al catedrático y director de bioseguridad de Google, Bernardo Quintero.

La Medalla de Andalucía de las Artes es para Cantores de Híspalis y en Cultura y Patrimonio se reconoce el trabajo de Morante de la Puebla y Ana Mena. La Medalla de Andalucía del Deporte es para la futbolista Olga Carmona y la karateca María Torres y la de Economía y Empresa para Raúl Berdonés (fundador y presidente de Grupo Secuoya) y Ana Requena (CEO de Randstad).

Manuel Carrasco, durante su último concierto en Córdoba. / MANUEL CARRASCO

En Investigación, Ciencia y Salud, además de las unidades ya nombradas, se reconoce también a la informática Rosa María Rodríguez; en Proyección de Andalucía se premia a la modelo y presentadora Eva González y al CEO de Ingka Group, Juvencio Maeztu. Por último, la Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental es para el fundador de Iberhanse Corporate, Luis Bolaños.