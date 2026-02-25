Más de 300 pacientes y 23 ensayos activos: la apuesta del Reina Sofía por la innovación en enfermedades cardiovasculares

La Unidad de Lípidos y Arteriosclerosis del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba mantiene actualmente 23 ensayos clínicos activos y más de 300 pacientes en seguimiento, una actividad que la sitúa entre las más dinámicas de su ámbito en España en investigación aplicada a la práctica asistencial.

Este volumen de estudios refleja la firme apuesta del centro por acercar la innovación terapéutica a las personas con alto riesgo cardiovascular, especialmente en patologías relacionadas con el metabolismo lipídico. La detección precoz de hiperlipemias genéticas, como la hipercolesterolemia familiar —que afecta a una de cada 220 personas y eleva el riesgo de infarto en edades tempranas— constituye uno de los ejes principales de su labor clínica.

La Unidad participa además en el desarrollo y evaluación de fármacos emergentes, como los inhibidores de PCSK9, y en nuevas terapias dirigidas a factores de riesgo vascular como la Lp(a), así como en tratamientos innovadores frente a la obesidad. Esta implicación en todas las fases de investigación y aplicación clínica ha permitido incorporar terapias de última generación basadas en criterios de equidad, eficacia y sólida evidencia científica.

Entre las más activas de España en investigación cardiovascular

La actividad investigadora se desarrolla en estrecha colaboración con el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), consolidando un modelo que integra investigación clínica, prevención, diagnóstico precoz e innovación terapéutica. En los dos últimos años, el equipo ha publicado 108 artículos científicos en revistas indexadas, tres de cada cuatro situados en el primer cuartil de calidad.

Entre los proyectos más destacados figura el ensayo Cordioprev, financiado con cuatro millones de euros, cuyos resultados han aportado evidencia a largo plazo sobre los beneficios de la dieta mediterránea en la salud coronaria e influido en recomendaciones clínicas.

Con acreditaciones de excelencia por parte de las principales sociedades científicas y una trayectoria consolidada de captación de proyectos competitivos, publicaciones y transferencia de conocimiento, la Unidad reafirma su objetivo: situar al paciente en el centro y transformar la evidencia científica en mejoras reales en prevención, pronóstico y calidad de vida.