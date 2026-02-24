El Zoo de Córdoba 'ficha' a una pareja de leones: Zazu y Aissa

El Zoo de Córdoba cuenta desde hace una semana con dos nuevos inquilinos: una pareja de leones. Zazu y Aissa, un macho de 18 años y una hembra de 16 años. Los leones han llegado a Córdoba desde Primadomus, un centro de recuperación de Alicante. Allí llegaron a su vez en 2017 tras ser rescatados en Francia de su anterior dueño, un hombre que los adiestraba para trabajar en el mundo del espectáculo. La pareja de leones se ha adaptada de manera rápida y óptima a su nuevo entorno en la capital cordobesa. Con los dos nuevos felinos, el Zoo de Córdoba suma un atractivo más a su colección animal con la que el año pasado logró batir su propio récord de visitas al superar las 118.000 visitantes.

El delegado de Medioambiente, Daniel GarcíaI Ibarrolla, ha recordado este martes que el Zoo de Córdoba pertenece a la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (Aiza), gracias a lo que se trabaja con asociaciones de recuperación de determinadas especies. "Gracias a a ese proceso y a esa colaboración que llevamos desde el Zoo de Córdoba, estos dos leones vienen a un sitio donde donde van a estar perfectamente cuidados y van a formar parte también de esa de esa variedad de fauna que tenemos en este centro de conservación y en esos programas", dijo García Ibarrola.

Zazu es un león macho de 18 años rescatado de Francia, donde se entrenaba para ir al circo. / Ramón Azañón

El delegado también ha indicado que el de Córdoba es un centro de recuperación, de prevención y de protección de de especies amenazadas o en peligro de extinción: "Así, igual que tuvimos la incorporación de nuestro rinoceronte Manas y la incorporación de una pareja de tigres y una leoparda que también estamos también en ese proceso para que pueda haber cría con con el leopardo que ya teníamos, seguimos complementando con esta con esta pareja de leones".

En marzo del año pasado, el recinto acogió a Simba, un león que tuvo que ser evacuado del centro de conservación de Añover de Tajo, Toledo, por las inundaciones que provocaron el desbordamiento del Tajo.

Él más tranquilo, ella más activa

La nueva pareja de leones son amigos pero tienen caracteres muy diferentes: el león macho, Zazu, es algo más tranquilo, según los cuidadores del Zoo, mientras que la leona es un poquito más inquieta. Aunque en primera instancia, los leones no vienen con la finalidad de tener descendencia en Córdoba, tampoco se descarta dada la amistad que hay entre ambos.

De momento, el recinto de los leones no ha sido adaptado para la llegada de los nuevos inquilinos, pero se hará en el futuro para darle mayor amplitud al habitáculo.

Esta noticia se suma a la que este lunes hizo pública el Ayuntamiento de Córdoba al anunciar su intención de convertir en una manzana de ocio familiar 100% accesible tres espacios: el Centro de Educación Ambiental, el Jardín Botánico y el Centro de Conservación Zoo de Córdoba.