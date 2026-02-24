El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017

El tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba ha publicado la resolución provisional de la convocatoria para la provisión en propiedad de 21 plazas de bombero-conductor mediante el sistema de oposición en turno libre incluidas en la oferta pública de empleo del 2017, es decir, 9 años después. Se trata de un trámite al que se ve obligado ahora el Consistorio cordobés después de conocerse tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Los fallos, dictaminados este verano por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estiman otros tantos recursos de casación presentados por 16 opositores que recurrieron este proceso selectivo iniciado en el mandato de la socialista Isabel Ambrosio para cubrir 21 plazas de bombero-conductor cuando el déficit de personal en este cuerpo era flagrante.

Los aspirantes recurrieron a la justicia al entender que, a pesar de que la base de la convocatoria establecía que la calificación se obtendría mediante una media de las calificaciones dictadas por cada miembro del tribunal, no pudieron conocer ni la calificación otorgada por cada miembro del tribunal ni la justificación, por lo que no pudieron analizar si se produjo un error ni contradecir la puntuación publicada por el Ayuntamiento.

Bomberos de Córdoba actúan en un fuego en San Agustín. / CÓRDOBA

Fuentes de la Delegación de Personal confirman a CÓRDOBA que esta resolución provisional no afecta a quienes ya tomaron posesión de las 21 plazas ni altera el proceso seleccionador.

Qué decía la sentencia

Las sentencias del TS que ha tenido que observar el tribunal obligaban a recalificar uno de los ejercicios de esta oposición, detallando la valoración de cada miembro del tribunal seleccionador y su motivación. De este modo, las sentencias del Supremo disponen la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior a la calificación de sexto ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo. Por ese motivo, el tribunal calificador se ha reunido para adoptar esa directriz y ordenar la nueva calificación conforme a las sentencias. Ahora, tras la publicación de la resolución provisional se establece un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el tablón de anuncios (23 de febrero) para la presentación de alegaciones.

Recursos y retrasos

Este proceso selectivo de las 21 plazas de bombero-conductor que debió iniciarse en 2018 ha ido acumulando retrasos consecutivos por los incesantes recursos de los opositores, la repetición de algunas pruebas e incluso la paralización por causas mayores del proceso. De hecho, tuvo que ser paralizado tras la declaración del estado de alarma en España con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus en 2020.