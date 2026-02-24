La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La polémica generada por la retirada de materiales en las vías de Adamuz, las cifras de viajeros de tren en Córdoba y la entrega de las Banderas de Andalucía en Córdoba centran la actualidad de este martes
Esta tarde ponemos el foco en la polémica entre la CIAF, la Guardia Civil y el Ministerio de Ministerio de Transportes tras la retirada de materiales de las vías en Adamuz por parte de Adif. Además, la estación de tren de Córdoba marca un hito histórico al rozar los seis millones de viajeros. Por último, la ciudad acoge la entrega de las Banderas de Andalucía 2026, que distinguen a diez ejemplos “que hacen de esta tierra un lugar mejor”.
- CIAF, Guardia Civil y Transportes se enfrentan por la retirada de materiales que hizo Adif de las vías de Adamuz
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Córdoba entrega las Banderas de Andalucía 2026 a diez ejemplos "que hacen de esta tierra un lugar mejor"
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- El Zoológico de Córdoba 'ficha' a una pareja de leones: Zazu y Aissa, rescatados en Francia
- ¿Cómo afectará la apertura de la BLET al empleo, la movilidad y la vivienda en Córdoba?
- Cine, conferencias, carrera y manifestación: el Ayuntamiento presenta su programa para el 8M
Sucesos y Tribunales
- El Supremo obliga al Ayuntamiento a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017
- Absuelto de homicidio imprudente el conductor que atropelló mortalmente a un hombre en Villarrubia y huyó
- Refuerzo policial en los juzgados ante la comparecencia de los detenidos por el crimen de la calle Loja
Turismo
- Los hoteles de Córdoba pierden 8.000 turistas en un enero marcado por la falta de trenes y el mal tiempo
- La ‘triada monumental’ de Andalucía que conquista a la IA: Córdoba, Sevilla y Granada dominan los algoritmos
Provincia
- El Tren de la Vega roza los 800.000 viajeros en un año con su futuro aún sin decidir
- Lucena impulsa un plan para controlar los casi 1.000 gatos callejeros del municipio
- Baena aprueba la regulación de patinetes eléctricos: edad mínima, casco obligatorio y límites de velocidad
Deportes
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- Los clientes de Cajasur en Córdoba ya operan en Kutxabank: cómo acceder a la nueva 'app' y otras dudas
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios