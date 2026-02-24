Esta tarde ponemos el foco en la polémica entre la CIAF, la Guardia Civil y el Ministerio de Ministerio de Transportes tras la retirada de materiales de las vías en Adamuz por parte de Adif. Además, la estación de tren de Córdoba marca un hito histórico al rozar los seis millones de viajeros. Por último, la ciudad acoge la entrega de las Banderas de Andalucía 2026, que distinguen a diez ejemplos “que hacen de esta tierra un lugar mejor”.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Sucesos y Tribunales

Turismo

Provincia

Noticias relacionadas

Deportes