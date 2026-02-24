Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La polémica generada por la retirada de materiales en las vías de Adamuz, las cifras de viajeros de tren en Córdoba y la entrega de las Banderas de Andalucía en Córdoba centran la actualidad de este martes

El acto de entrega de las Banderas de Andalucía 2026 de Córdoba.

El acto de entrega de las Banderas de Andalucía 2026 de Córdoba. / AJ González / COR

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Esta tarde ponemos el foco en la polémica entre la CIAF, la Guardia Civil y el Ministerio de Ministerio de Transportes tras la retirada de materiales de las vías en Adamuz por parte de Adif. Además, la estación de tren de Córdoba marca un hito histórico al rozar los seis millones de viajeros. Por último, la ciudad acoge la entrega de las Banderas de Andalucía 2026, que distinguen a diez ejemplos “que hacen de esta tierra un lugar mejor”.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Sucesos y Tribunales

Turismo

Provincia

