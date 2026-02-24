Este martes abrimos nuestro boletín con las negociaciones entre el Ayuntamiento de Córdoba y la agencia AVRA de la Junta para buscar una solución a las casas abandonadas de San Agustín. Además, actualizamos la cuenta de morosos con el erario municipal: el Consistorio cerró sus cuentas de 2025 con 55 millones de euros considerados «de difícil o imposible recaudación», entre los que se encuentran deudas con solera. Por último, la Junta destinará más de 367 millones de euros tras las pérdidas provocadas por el tren de borrascas en la provincia y anuncia la activación de ayudas para paliar los daños.

