Es noticia
La actualidad del martes 24 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las negociaciones por solucionar el abandono de varias casas en San Agustín, la lista de morosos con el Ayuntamiento de Córdoba y las ayudas para paliar las pérdidas por el temporal son los tres focos informativos para arrancar el día

Casas 3 y 4 abandonadas de la plaza de San Agustín

Casas 3 y 4 abandonadas de la plaza de San Agustín / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Este martes abrimos nuestro boletín con las negociaciones entre el Ayuntamiento de Córdoba y la agencia AVRA de la Junta para buscar una solución a las casas abandonadas de San Agustín. Además, actualizamos la cuenta de morosos con el erario municipal: el Consistorio cerró sus cuentas de 2025 con 55 millones de euros considerados «de difícil o imposible recaudación», entre los que se encuentran deudas con solera. Por último, la Junta destinará más de 367 millones de euros tras las pérdidas provocadas por el tren de borrascas en la provincia y anuncia la activación de ayudas para paliar los daños.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Cuaresma

Provincia

Campo

Deportes

