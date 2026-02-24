La actualidad del martes 24 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las negociaciones por solucionar el abandono de varias casas en San Agustín, la lista de morosos con el Ayuntamiento de Córdoba y las ayudas para paliar las pérdidas por el temporal son los tres focos informativos para arrancar el día
Este martes abrimos nuestro boletín con las negociaciones entre el Ayuntamiento de Córdoba y la agencia AVRA de la Junta para buscar una solución a las casas abandonadas de San Agustín. Además, actualizamos la cuenta de morosos con el erario municipal: el Consistorio cerró sus cuentas de 2025 con 55 millones de euros considerados «de difícil o imposible recaudación», entre los que se encuentran deudas con solera. Por último, la Junta destinará más de 367 millones de euros tras las pérdidas provocadas por el tren de borrascas en la provincia y anuncia la activación de ayudas para paliar los daños.
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- El otro puente romano de Córdoba: la historia desconocida de la pasarela sobre el arroyo Pedroches
- Los bomberos intervienen en el Hospital de Córdoba para cortar un anillo a una mujer a punto de dar a luz
- El SAS lanza otra convocatoria de médicos para el tercer punto de urgencias de Córdoba
- Vuelven los campamentos de verano de Cerro Muriano con 2.000 plazas para niños y jóvenes de Córdoba
Cuaresma
Provincia
- El PSOE denuncia pintadas con mensajes de odio y simbología nazi en su sede de Peñarroya-Pueblonuevo
- El museo Victorio y Lucchino de Palma del Río se renueva: de los diseños de Elle Pacpherson a las visitas gratuitas los domingos
- Dos detenidos por agredir a vigilantes de seguridad del Hospital Infanta Margarita de Cabra
Campo
Deportes
- Los periodistas deportivos cordobeses premian a Fátima Ouhaddou y Lozano Jr. en su gala anual
- El Córdoba CF gestiona fuerzas en una semana decisiva: rotaciones en el horizonte antes de visitar al Ceuta
Diseña tu periódico CÓRDOBA
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- Los clientes de Cajasur en Córdoba ya operan en Kutxabank: cómo acceder a la nueva 'app' y otras dudas
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos