Investigación de la tragedia ferroviaria

Transportes defiende a Adif y señala que la Guardia Civil se llevó "todo lo que quería" de Adamuz

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, dice que la Guardia Civil ya había terminado sus trabajos de extracción en la zona cero

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz.

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Associated Press

EFE

Barcelona

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha defendido este martes que Adif retiró el material sobrante del accidente de Adamuz tras la autorización de la jueza y una vez que la Guardia Civil había terminado sus trabajos de extracción en la zona cero y se había llevado "todo lo que querían".

En una rueda de prensa en Barcelona, Santano ha reaccionado a las informaciones periodísticas que apuntan que la Guardia Civil señaló, en un anexo remitido a la jueza que investiga el accidente ferroviario, que Adif retiró material sin pedirlo.

Santano ha lamentado que se estén introduciendo "elementos turbios" en el trabajo de Adif cuando es "todo lo contrario".

En este sentido, ha explicado que Adif solo retiró el material tras la autorización de la jueza e incluso tuvo la "precaución" de guardar en un almacén el material que no era de la zona cero y que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron.

Santano ha relatado que el pasado 22 de enero se retiraron del lugar accidente la CIAF y la Guardia civil, tras llevarse "todo el material probatorio" necesario para la investigación judicial. "Se llevaron todo lo que quisieron", ha insistido.

Ninguna medida cautelar

En la zona no se decretó ninguna medida cautelar y los materiales no retirados "quedaron allí sin precintar, sin mayores precauciones", ha dicho el secretario de Estado de Transportes.

El 27 de enero, ha proseguido, la jueza autorizó el inicio de las obras de reconstrucción de la vía en el punto donde ocurrió el peor accidente de la historia de la alta velocidad en España, con 46 víctimas mortales

No es hasta el 7 de febrero, días después de haber iniciado las obras de reconstrucción, que la Guardia Civil comunica a la jueza que le faltan unos cupones (trozo de raíles) en los que se encontraban soldaduras en las que se habían hecho ensayos.

Este es el elemento que Santano ha admitido que "puede suscitar la polémica", pues entonces ya estaban en el noveno día de obras y "difícilmente habría pruebas en la vía porque estaba siendo achatarrada".

La "precaución" de guardar trozos de carril

En todo caso, ha defendido que Adif había tenido la "precaución" de retirar trozos de carril que no son del lugar del accidente, sino que estaban entre 127 y 380 metros de distancia, y que los puso en un almacén en Hornachuelos (Córdoba).

"Adif ha preservado elementos que parecieron que pudieran tener un interés y que no fueron considerados por CIAF ni la Guardia Civil, y que ahora están custodiados y a disposición judicial", ha dicho el secretario de Estado.

Ha dejado claro que son elementos que no forman parte de la zona del accidente y que "en ningún momento nadie mostró interés" por ellos, pese a ser inspeccionados por la Guardia Civil y la CIAF.

